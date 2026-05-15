Cuando importar no alcanza para construir futuro

Durante años, en Argentina se instaló una falsa discusión, si producir tecnología localmente tiene sentido en un mundo globalizado donde casi todo parece venir de afuera. La respuesta, cada vez más evidente, es sí, y no por romanticismo industrial, sino por estrategia.

Hoy ningún país del mundo fabrica tecnología completamente aislado. Todos dependen, en mayor o menor medida, de cadenas globales de suministro, especialmente en componentes críticos como semiconductores, microprocesadores y circuitos integrados. Argentina no es la excepción. Pero una cosa es importar componentes para desarrollar valor local, y otra muy distinta es resignarse a importar conocimiento, soporte, ingeniería y empleo. Un país deja de desarrollar tecnología propia, deja también de construir capacidad de respuesta.

Es importante entender algo, fabricar electrónica en Argentina no significa inventar una industria paralela. Significa producir bajo la misma lógica con la que opera el mundo. Las empresas nacionales utilizan líneas automatizadas de montaje electrónico, equipamiento industrial de precisión y componentes importados provenientes de Asia, Europa o Estados Unidos, exactamente igual que gran parte de la industria global, porque la materia prima electrónica —semiconductores, microcontroladores, memorias o chips de comunicación— no se fabrica en Argentina ni en casi ningún país de Latinoamérica. El verdadero diferencial aparece después: quién diseña, quién integra, quién programa, quién brinda soporte y quién construye conocimiento local. Ese valor agregado es el que transforma componentes globales en tecnología nacional.

El debate empieza donde termina la protección industrial Y en un momento donde la apertura indiscriminada de importaciones está golpeando con fuerza a la industria nacional, este debate vuelve a tomar una enorme relevancia. Los números empiezan a encender señales de alarma. Más del 60% de las empresas del sector electrónico y electromecánico redujo su nivel de actividad en el primer trimestre de 2026, mientras que casi una de cada tres compañías debió recortar personal. Paralelamente, la industria viene atravesando una caída sostenida en utilización de capacidad instalada y pérdida de competitividad frente a productos importados terminados.

No estamos hablando únicamente de fábricas o líneas de producción. Lo que está en juego es mucho más profundo: son puestos de trabajo calificados, técnicos e ingenieros que dejan de encontrar espacios para desarrollarse, conocimientos que tardaron años en construirse y cadenas de valor enteras que comienzan a debilitarse. Cuando una industria tecnológica local pierde terreno, no sólo cae la producción; también se resiente la capacitación, se frena la innovación y se diluye una experiencia acumulada que resulta clave para el crecimiento del país. Además, detrás de cada producto desarrollado en Argentina existe un ecosistema mucho más amplio de lo que suele percibirse a simple vista. Hay horas de ingeniería, desarrollo de software, diseño electrónico, programación de firmware, integración entre sistemas, soporte posventa, logística especializada y capacitación constante para instaladores y profesionales. También hay algo fundamental: capacidad de reacción. La posibilidad de adaptar rápidamente una solución, corregir una falla, incorporar mejoras o responder a una necesidad puntual del mercado con una velocidad y cercanía que difícilmente pueda igualar un producto importado pensado para otra realidad. Ahí es donde la industria nacional deja de ser simplemente producción y pasa a convertirse en conocimiento aplicado, empleo de calidad y valor estratégico para el país.

La tecnología desarrollada en Argentina entiende a la Argentina. La tecnología desarrollada en Argentina tiene una ventaja difícil de replicar desde afuera, nace entendiendo el contexto en el que va a operar. Conoce nuestras variaciones eléctricas, las particularidades de la infraestructura de telecomunicaciones, el marco normativo local, y también la realidad económica de miles de hogares, comercios e industrias que necesitan soluciones eficientes, confiables y acordes a sus posibilidades. Esa cercanía con el mercado real genera algo estratégico: resiliencia.

Porque en un mundo cada vez más interconectado —pero también más vulnerable a crisis logísticas, tensiones comerciales y faltantes globales— contar con una industria tecnológica local significa tener capacidad de reacción. Significa poder rediseñar un producto frente a la escasez de un componente, actualizar prestaciones ante nuevas necesidades, corregir rápidamente una falla o responder con agilidad a cambios del mercado sin quedar atado a decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. Esa flexibilidad, muchas veces invisible, es la que sostiene la continuidad operativa y le da fortaleza al entramado productivo nacional.

En sectores estratégicos como la seguridad electrónica, donde proteger hogares, industrias, comercios e infraestructura crítica forma parte del funcionamiento cotidiano del país, desarrollar tecnología local deja de ser simplemente una decisión empresarial para convertirse en una apuesta de largo plazo vinculada a la autonomía, al conocimiento y a la capacidad de innovación. Porque la verdadera independencia tecnológica no pasa por fabricar absolutamente todo dentro de las fronteras; pasa por conservar algo mucho más valioso, la capacidad de diseñar, desarrollar, adaptar y crear soluciones propias. Y esa capacidad, que lleva décadas construir, hoy más que nunca necesita ser defendida.

Confiar en la industria local no es un acto emocional. Es una decisión inteligente. Una apuesta al empleo, al conocimiento y a la resiliencia productiva del país. Porque un país que sólo importa tecnología, consume presente. Un país que desarrolla tecnología, construye futuro.

* El autor es Director Ejecutivo de Garnet Technology

por Diego Madeo