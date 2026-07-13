Los posteos de Marta y Felipe Fort por el duelo "chocolatero" con Suiza

La participación cada vez más activa de Felipe y Marta Fort en los medios de comunicación y en las redes sociales terminó consolidando un cambio de etapa para una de las familias más conocidas del espectáculo y el empresariado argentino. Durante más de una década, tras la muerte de su padre Ricardo Fort en noviembre de 2013, ambos permanecieron resguardados de la exposición pública bajo el cuidado de su tutor legal y de su entorno familiar. Ya no.

Al llegar a la mayoría de edad, Felipe y Marta comenzaron a construir una presencia propia. En los últimos años, los hijos del extravagante empresario y mediático se convirtieron en protagonistas habituales de entrevistas streaming, eventos de moda y redes sociales, donde reúnen millones de visualizaciones y una importante comunidad de seguidores interesados tanto en su estilo de vida como en el legado de su padre.

Lejos de limitarse a la exposición vinculada al apellido Fort, ambos buscaron desarrollar identidades propias. Felipe mostró interés por la producción audiovisual, la fotografía, la música y el mundo de la moda, mientras que Marta comenzó a trabajar como modelo e influencer, participando en campañas para importantes marcas nacionales e internacionales y participando activamente en la plataforma Blender.

La apertura mediática también estuvo acompañada por una relación mucho más directa con sus seguidores a través de Instagram, TikTok y otras plataformas digitales. Allí alternan publicaciones vinculadas con la moda, los viajes, los eventos sociales y distintos aspectos de su vida cotidiana. Esa cercanía hizo que, durante la Copa Mundial de 2026, ambos se sumaran al entusiasmo colectivo que generó la campaña de la selección argentina.

En la previa del encuentro de cuartos de final frente a Suiza, Felipe y Marta compartieron videos y memes apoyando al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Entre las publicaciones que mayor repercusión obtuvieron estuvieron aquellas que ironizaban con la tradicional empresa suiza de chocolates Lindt, transformándola humorísticamente en el "rival" de la Argentina fuera del campo de juego.

Utilizando imágenes de productos de la marca, montajes realizados con inteligencia artificial y referencias futboleras, ambos replicaron el tono humorístico que predominó durante buena parte del Mundial entre usuarios argentinos en las redes sociales. Las publicaciones fueron ampliamente compartidas y se integraron al clima de bromas que acompañó el partido, donde numerosos usuarios comparaban simbólicamente el enfrentamiento deportivo entre ambos países con una supuesta "guerra" entre el chocolate argentino y el chocolate suizo.

Más allá del apoyo de los jóvenes herederos el imperio Fel Fort, el partido entre Argentina y Suiza terminó convirtiéndose en uno de los encuentros más intensos del Mundial. El seleccionado argentino, vigente campeón del mundo, llegaba como favorito pero se encontró con un rival sumamente disciplinado, sólido defensivamente y dispuesto a disputar cada pelota con enorme intensidad. Durante gran parte del encuentro ambos equipos protagonizaron un desarrollo equilibrado, con pocas diferencias en la posesión y situaciones de peligro repartidas sobre ambos arcos. Finalmente, fue triunfo albiceleste. Y triunfo también de los hermanos Fort.