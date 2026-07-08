Milei aparece representado en la película española del año

El regreso de José Luis Torrente confirmó que uno de los personajes más controvertidos y exitosos de la historia del cine español continúa conservando una enorme capacidad para generar debate. Doce años después de la última entrega de la saga, Santiago Segura volvió a ponerse en la piel del irreverente expolicía para protagonizar "Torrente presidente", la sexta película de una franquicia que desde finales de la década de 1990 combina humor grotesco, sátira política y una permanente caricaturización de los aspectos más extremos de la sociedad española.

El estreno representó el regreso de uno de los personajes más taquilleros del cine ibérico y marcó una nueva etapa para una saga que, a lo largo de casi tres décadas, convirtió a Torrente en un auténtico fenómeno popular. El personaje nació en 1998 con el estreno de Torrente, el brazo tonto de la ley, escrita, dirigida y protagonizada por Segura. Desde su concepción, el realizador explicó que nunca pretendió construir un héroe sino exactamente lo contrario: un individuo que reuniera todos los defectos imaginables para convertirlos en objeto de sátira.

José Luis Torrente es un expolicía corrupto, machista, racista, xenófobo, franquista, vulgar, sucio, onanista y profundamente incompetente, convencido de representar valores patrióticos mientras encarna, precisamente, todo aquello que la sociedad debería rechazar. Esa construcción deliberadamente exagerada transformó al personaje en una caricatura de los sectores más reaccionarios y permitió a Segura desarrollar un humor basado en el exceso y la provocación.

El éxito de la primera película dio origen a una de las franquicias más rentables del cine español. A ella le siguieron Torrente 2: Misión en Marbella (2001), Torrente 3: El protector (2005), Torrente 4: Lethal Crisis (2011), Torrente 5: Operación Eurovegas (2014) y ahora Torrente presidente, consolidando una saga de seis largometrajes que convirtió a Segura en uno de los directores más exitosos de la industria cinematográfica española. Cada nueva entrega fue incorporando referencias a la actualidad política, social y cultural del momento, además de reunir una extensa lista de figuras invitadas provenientes del cine, la televisión, el deporte y la música.

En esta nueva producción, Torrente abandona momentáneamente las investigaciones policiales para adentrarse en el terreno de la política. Arruinado, olvidado y convencido de que España atraviesa una profunda decadencia, el personaje decide iniciar una insólita carrera hacia la presidencia del Gobierno. Rodeado de asesores tan incompetentes como él, influencers oportunistas y dirigentes que intentan aprovechar su inesperada popularidad, Torrente termina protagonizando una campaña electoral plagada de situaciones absurdas que funcionan como una sátira del populismo, la comunicación política y la creciente espectacularización de la vida pública.

El reparto reúne nuevamente a varios nombres históricos de la franquicia junto con nuevas incorporaciones. Además de Segura, participan Gabino Diego, Carlos Areces, Ramón Langa, Cañita Brava y otras figuras invitadas. Entre los cameos más comentados aparece Alec Baldwin interpretando una parodia de Donald Trump, mientras que el humorista e imitador Carlos Latre realiza una breve aparición representando al presidente argentino Javier Milei, en una escena que alude al respaldo simbólico del mandatario argentino hacia el extravagante candidato encarnado por Torrente.

La participación del personaje inspirado en líder libertario argentino constituye uno de los múltiples guiños internacionales incorporados por Segura para ampliar el alcance de la sátira política. . "Mi intención no fue hacer una biografía no autorizada de Javier Milei", explicó al ser consultado por la inspiración del personaje, al tiempo que sostuvo que procura mantenerse al margen de los posicionamientos partidarios y que la película apunta a ridiculizar fenómenos políticos más amplios antes que a una figura en particular.

Segura también explicó que el regreso de Torrente respondió al contexto político y social de los últimos años. "Hay muchas ganas de reírse de los políticos", señaló al presentar la película, remarcando que el nuevo escenario ofrecía un terreno especialmente fértil para recuperar al personaje después de más de una década de ausencia. Según el director, la política contemporánea terminó adquiriendo rasgos tan extravagantes que Torrente encontró nuevamente un espacio natural para desarrollar su humor irreverente y exagerado.

Como ocurrió en las cinco entregas anteriores, Torrente presidente vuelve a nutrirse de una larga tradición de apariciones especiales. Desde el comienzo de la saga, Segura convirtió los cameos en una de sus principales marcas de identidad, convocando a actores, músicos, deportistas, periodistas y celebridades de distintas nacionalidades. Esa costumbre también incluyó figuras vinculadas con Argentina. En diferentes películas participaron o fueron homenajeados artistas argentinos y personajes populares ampliamente reconocidos por el público hispanohablante, reforzando el permanente diálogo cultural entre España y Argentina que caracterizó a la franquicia desde sus primeras entregas, como el Les Luthier Marcos Mundstock (Torrente III) o los futbolistas Gonzalo Higuaín y Sergio "Kun Aguero (Torrente IV).