Clip viral de Spiderman: Messi cambió a Julián Álvarez por Tom Holland

El universo del entretenimiento ha sido sacudido por una de las estrategias de marketing más sorpresivas y virales de los últimos años, uniendo al deporte rey con el cine de superhéroes. Lionel Messi se convirtió en el gran protagonista del nuevo spot publicitario de Sony Pictures y Marvel Studios para promocionar la esperada película Spider-Man: Brand New Day (conocida en Hispanoamérica como Spider-Man: Un nuevo día ). La campaña audiovisual, difundida masivamente en plataformas digitales, muestra un divertido e inesperado ida y vuelta entre el ilustre capitán de la Selección Argentina y el actor británico Tom Holland, quien volvera a encarnar a Peter Parker.

En la secuencia, Parker se encuentra desayunando en su cafetería en Nueva York cuando, de forma imprevista, irrumpe el reconocido fútbolista de la albiceleste. Sorprendido al ver al campeón del mundo frente a frente, un balbuceante Parker le pregunta en inglés si efectivamente es él, a lo que el rosarino responde con un sencillo y característico "sí" en español, revelándose que el deportista está utilizando la aplicación móvil ficticia Spider Tracker con el fin de rastrear y localizar al superhéroe arácnido.

El joven héroe le pide que espere un instante, desaparece de la escena y regresa rápidamente portando el icónico traje rojo y azul. Al encontrarse cara a cara con la leyenda del fútbol, Spider-Man le formula una pregunta letal: "¿Le tenés miedo a las alturas?". Ante el desconcierto del astro quien apenas atina a exclamar "¿Cómo?", la toma se traslada a los cielos de Manhattan, donde ambos terminan columpiándose a toda velocidad entre los rascacielos en un despliegue de efectos especiales que combinó humor, adrenalina y acción.

La campaña generó un furor inmediato en redes sociales, transformándose en tendencia global y avivando especulaciones económicas que sugieren que el futbolista pudo haber percibido una cifra multimillonaria de entre 15 y 20 millones de dólares por esta breve e impactante colaboración en plena temporada mundialista. A pesar del enorme impacto del comercial y de los deseos de millones de fanáticos, diversas fuentes de la industria del cine aclaran que el rosarino no participará en ningún cameo dentro del largometraje final .

La nueva producción cinematográfica, dirigida por Destin Daniel Cretton, profundizará en una etapa mucho más solitaria y callejera de Peter Parker. El argumento se sitúa cuatro años después de los catastróficos eventos de Spider-Man: No Way Home , donde un hechizo del Doctor Strange borró la identidad del héroe de la memoria colectiva del universo. En esta entrega, un Parker aislado debe proteger a la ciudad de Nueva York mientras lidia con la inmensa presión emocional de ver que sus antiguos seres queridos continúan con sus vidas sin recordarlo. Sin embargo, la trama da un giro oscuro cuando el protagonista experimenta una peligrosa mutación física y genética en su propio ADN que reescribe sus habilidades corporales, le otorga telarañas orgánicas involuntarias y desencadena una transformación que amenaza su existencia.

Este conflicto biológico será la única clave para detener a la masiva oleada de criminalidad que azota las calles de Manhattan. En cuanto a las amenazas confirmadas, el héroe arácnido tendrá que medir fuerzas contra una galería histórica de enemigos: el principal antagonista principal en las sombras será Mac Gargan, alias Scorpion, quien finalmente buscará su ansiada venganza tras años de espera desde su introducción en el universo. No obstante, Peter Parker no la tendrá fácil, ya que los avances oficiales revelaron que se enfrentará a un abanico criminal que incluye a mafiosos como Tombstone y villanos clásicos de los cómics como Boomerang y Tarántula , además de letales asesinos pertenecientes a la organización mística conocida como La Mano .

El estreno oficial de la película en las salas de cine de Argentina está programado para el próximo 30 de julio , mientras que en los Estados Unidos se lanzará formalmente el 31 de julio como parte integral de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El elenco estelar volverá a contar con Tom Holland en el rol principal y con Zendaya interpretando a MJ, acompañados por Jacob Batalon en el papel de Ned Leeds. Las grandes sorpresas del reparto incluyen a Jon Bernthal, quien volverá a encarnar a Frank Castle (The Punisher), y Mark Ruffalo, quien retomará su papel como el científico Bruce Banner (Hulk) tras revelarse en el tráiler principal que intentará ayudar a Peter a suprimir la mutación de su ADN.

