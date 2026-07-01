Luis Majul cruzó a Roberto Navarro: "¿Estás operando a Cristina?"

El periodista Luis Majul cruzó públicamente al editor de El Destape, Roberto Navarro, al cuestionar si estaba "operando" contra Cristina Fernández de Kirchner tras sus recientes e inusuales declaraciones en medio de la feroz interna que sacude al peronismo. El conductor de La Cornisa reaccionó con sorpresa ante el drástico giro editorial de Navarro, quien pasó de ser uno de los defensores más mediáticos del kirchnerismo a diagnosticar una "lenta agonía" política para la exmandataria.

Frente a este escenario, Majul y el periodista Luis Gasulla lanzaron una dura chicana al recordarle al empresario de medios que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "arranca con K", desestimando los intentos de la prensa afín por despegarlo de su matriz política originaria. La controversia escaló luego de que Navarro utilizara su plataforma en El Destape y sus redes sociales para exigirle abiertamente a Kicillof que "rompa el cordón umbilical" con el Instituto Patria.

En sus editoriales más recientes, el empresario tildó al entorno de la expresidenta de ser un espacio "tóxico" y denunció en la red social X que "Cristina manda a sus dirigentes a pegarle todo el día a Kicillof". Según la visión expuesta por Navarro, la persistencia de la conducción tradicional está convirtiendo al movimiento en una "secta minoritaria", por lo que instó al gobernador a buscar alianzas por fuera del núcleo duro para evitar el aislamiento político de cara al armado electoral.

Esta fuerte disputa mediática es el reflejo de una guerra por el control del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. El epicentro del conflicto radica en el choque de ambiciones entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, quienes se disputan la lapicera y la jefatura del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La relación entre ambos dirigentes sufrió una fractura expuesta tras un masivo acto en Parque Lezama, donde el hijo de la expresidenta lanzó duras críticas hacia la gestión provincial, acusando entrelíneas al kicillofismo de mantener una postura pasiva ante el ajuste nacional y de carecer de rebeldía política.

