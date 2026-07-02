Feinmann contra Augusto Marini de Blender: "Es el principal testa de Rovira"

"Cuando se destape más de Augusto Marini, cuando se sepa quiénes están detrás de él, más de uno va a temblar. Es el principal testa de Rovira", tuiteó Eduardo Feinmann en su cuenta de X, refiriéndose al escándalo que rodea al propietario de las plataformas streaming Blender y Carajo. El vertiginoso ascenso del Grupo Cale, encabezado por Augusto Marini, se puso en estos días bajo la lupa tras los despidos de empleados y el cierre casi total de la transmisión de los contenidos de Blender.

Dentro del ecosistema corporativo de las plataformas streaming en el país, Marini fue señalado recientemente por diversos periodistas en referencia a la trastienda de su holding que cruza influencia digital, la obtención del Canal de la Ciudad en la licitación publica y presuntos vínculos financieros con el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira. Los despidos masivos de productores y técnicos en Blender dispararon cortes en vivo y la salida de figuras clave como Tomás Rebord, quien denunció un ataque directo a su programa tras la baja de su equipo.

En paralelo a la preadjudicación de la operación técnica del Canal de la Ciudad, el holding capitaneado por Marini opera en el sector ferroviario a través de la firma Motora Argentina. Desde hace un tiempo, la compañía viene asegurándose contratos para la provisión de repuestos y reparación de material rodante en las líneas de transporte masivo nacionales.

En su cuenta de X, el periodista Beto Valdez describió la situación del medio. "Para blindar el conflicto ante la opinión pública y estructurar la contención de daños, Marini apuró el desembarco de Liliana Parodi; la histórica ex gerenta de programación de América TV asumió la dirección de contenidos y firmó un duro comunicado institucional alegando 'conductas incompatibles', en un intento por ordenar una grilla golpeada por las medidas de fuerza y muestras de solidaridad al aire de conductores", explicó.

En el mismo posteo, Valdez destacó: "Según voceros del mundo del Real Estate Premium, el empresario adquirió la centenaria Casa Obarrio -históricamente referenciada como el Palacio Bergamali-, una pieza arquitectónica proyectada por Israel Arslan en la calle Manuel Obarrio al 2900, dentro del Área de Protección Histórica de Palermo Chico. El plan inmobiliario contempló la fusión del petit hôtel de raíz armenia con el lote lindero, donde ya se demolió la estructura preexistente, para parquizar un extenso jardín privado".

La crisis en Blender se hizo visible durante una emisión del programa Último Aviso. En plena transmisión, la periodista Fiorella Sargenti interrumpió el contenido habitual para denunciar que la empresa había despedido a trabajadores que participaban de un reclamo por mejoras salariales. "Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos. No podemos seguir haciendo el programa así. Hay guardias esperándonos afuera. Si tocan a uno, tocan a todos", afirmó antes de que la transmisión fuera abruptamente interrumpida y la pantalla quedara en negro. La escena tuvo una inmediata repercusión y abrió un debate sobre las condiciones laborales dentro de uno de los principales canales de streaming del país, que el mismo Rebord posteriormente detalló en sus redes.

Tras la difusión del episodio, Blender emitió un comunicado institucional rechazando las acusaciones. La empresa sostuvo que "Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones". Además, afirmó que "un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión", y aseguró que continuará "invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día mejor contenido".

Con apenas 31 años, Marini pasó en pocos años de mantener un perfil prácticamente desconocido a convertirse en uno de los empresarios de mayor crecimiento. Oriundo de General Las Heras, provincia de Buenos Aires, encabeza Cale Group, un conglomerado con inversiones en energía, infraestructura, salud, transporte ferroviario, agroindustria, medios de comunicación y servicios tecnológicos. En distintas entrevistas públicas explicó que su objetivo es construir un holding diversificado capaz de competir a nivel internacional y llegar eventualmente a cotizar en Wall Street. Según declaró en 2024, su estrategia consiste en desarrollar negocios vinculados con la denominada "economía real", diferenciándose de los empresarios tecnológicos tradicionales.

La incursión de Marini en el mundo de los medios comenzó con Blender, lanzado en 2022 como una plataforma orientada principalmente a un público joven, urbano y con perfiles editoriales diversos, encabezado en sus inicios por el humorista Guille Aquino. Posteriormente creó Carajo, un canal identificado con el universo libertario y del que participa el streamer Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan". La coexistencia de ambos proyectos bajo un mismo propietario llamó la atención de analistas políticos y especialistas en medios, ya que uno reúne figuras asociadas a posiciones progresistas o independientes mientras el otro funciona como uno de los principales espacios digitales cercanos al oficialismo nacional.

Pero la expansión de Marini no se limita al sector audiovisual. Su grupo adquirió Motora Argentina, la ex filial local de la empresa rusa Transmashholding, dedicada al mantenimiento ferroviario, obtuvo contratos vinculados al sistema ferroviario nacional, participa mediante René Energy en proyectos de almacenamiento eléctrico y controla otros activos vinculados a salud, estaciones de servicio e infraestructura. Esa diversificación explica por qué distintos medios comenzaron a describirlo como uno de los nuevos empresarios con mayor presencia en sectores donde el Estado cumple un papel relevante como regulador o contratante.

Uno de los aspectos que mayor atención recibieron durante las últimas semanas fueron los vínculos atribuidos a Marini con el poder político misionero, particularmente con el entorno del ex gobernador y conductor del oficialismo provincial, Carlos Rovira. Diversas investigaciones periodísticas sostienen que el empresario mantiene desde hace años una relación cercana con integrantes de la familia Rovira. Según reconstruyó elDiarioAR, Marini y su esposa, la modelo e influencer Angie Landaburu, frecuentan encuentros sociales junto a miembros de esa familia, especialmente con Ramiro Rovira, hijo del dirigente misionero.

NOTICIAS y otros medios también publicaron investigaciones sobre contratos celebrados por empresas del grupo Marini con organismos del sistema sanitario misionero, entre ellos la Fundación Parque de la Salud, creada durante la gestión de Carlos Rovira. A partir de esos antecedentes surgieron especulaciones acerca de un eventual padrinazgo político para la expansión de algunos de sus negocios. Sin embargo, el empresario rechazó públicamente esas versiones y sostuvo que atribuir el crecimiento de sus empresas a relaciones políticas constituye una "fake news" impulsada por competidores. Según declaró, sus contratos fueron obtenidos mediante procedimientos legales y responden exclusivamente al desarrollo tecnológico y empresarial de sus compañías.

Así, el caso Blender terminó excediendo ampliamente un conflicto sindical. El actual foco está puesto en el acelerado crecimiento de Augusto Marini y su cercanía con el entorno de Carlos Rovira, vínculo que el propio empresario niega que haya influido en el desarrollo de sus empresas.