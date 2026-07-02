Yanina Latorre con los tapones de punta contra Julia Mengolini

El cruce televisivo entre Yanina Latorre y Julia Mengolini en LAM volvió a poner en escena una disputa que desde hace años enfrenta a ambas periodistas y que combina diferencias ideológicas, cuestionamientos sobre el feminismo, críticas al progresismo y viejas heridas personales. La entrevista, que rápidamente abandonó el tono de un intercambio periodístico para convertirse en una discusión cargada de reproches, giró sobre la denominada "doble vara" que, según la panelista, exhiben determinados referentes del espacio progresista al momento de juzgar a personajes públicos.

Durante la conversación, Latorre retomó el conflicto que mantiene desde 2020 con Mengolini y con María Virginia Godoy, conocida públicamente como Señorita Bimbo, al considerar que nunca existió una verdadera autocrítica por las burlas dirigidas contra su hija Lola Latorre. La compañera de Ángel De Brito sostuvo que continúa viendo una lógica selectiva en ciertos sectores del feminismo y del kirchnerismo para condenar determinados comportamientos mientras relativizan otros según quién sea el protagonista.

Por su parte, la creadora de Futurock respondió defendiendo sus posiciones políticas y cuestionó el estilo confrontativo de su interlocutora, aunque negó haber tenido intención de atacar personalmente a la joven modelo. La discusión remite inevitablemente al episodio ocurrido en junio de 2020, cuando Lola Latorre participó en el programa PH, Podemos Hablar y se quebró al recordar el impacto que había tenido sobre su familia el escándalo por la infidelidad de su padre, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.

Pocos días después, durante el ciclo conducido por Señorita Bimbo y Malena Pichot, ambas realizaron comentarios punzantes sobre el testimonio de la joven. En uno de los fragmentos que más repercusión tuvo, Godoy afirmó: "No te podés quejar si tu papá se cogió a alguien, pelotuda de mierda", además de ironizar sobre la posición económica de la familia y sobre los privilegios que, a su criterio, tenía la hija del ex futbolista.

Aquellas declaraciones provocaron una inmediata reacción de Yanina Latorre, quien denunció que quienes se presentaban como referentes del feminismo estaban ejerciendo violencia verbal contra una mujer joven únicamente por pertenecer a una familia acomodada. Poco después, Mengolini fue entrevistada en Los Ángeles de la Mañana, originalmente para analizar la situación sanitaria y política durante la pandemia, pero el móvil derivó rápidamente hacia la polémica generada por las declaraciones de Señorita Bimbo. En aquel momento,entrevistada intentó relativizar el episodio asegurando que "las chicas se reían más de vos que de Lola. De cómo la habías criado". También agregó que las humoristas se burlaban de que "te había salido una nena a imagen y semejanza tuya".

La explicación enfureció a Latorre, quien respondió: "¿Qué tiene de graciosa la forma en que crié a Lola? ¿Que fue a un buen colegio, que estudia Derecho?". Luego profundizó su crítica señalando: "¿Vos te pensás que porque soy rubia, flaca, estoy teñida y manejo una camioneta soy una tarada mental? Ustedes son feministas selectivas". También sostuvo que quienes defendían la sororidad estaban justificando que una mujer adulta insultara públicamente a una chica de 19 años que había contado un momento doloroso de su vida familiar. "Vos te vivís riendo de todo el mundo. Te tocó a vos. Bancátela una vez", remató la ex pareja de Fito Páez.

Si bien el antecedente mediático estuvo presente en la conversación actual, Yanina Latorre llevó la discusión al terreno político cuestionando lo que considera una doble vara del progresismo respecto del patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "¿Vos también te reís de Cristina Kirchner, que es mega millonaria y una privilegiada? ¿También te reís de sus carteras Hermès y sus Rolex?", preguntó durante el móvil. Lejos de amedrentarse, Mengolini respondió: "Si sucediera algo gracioso con una cartera Hermès, me reiría".

Dentro de esos ejemplos también apareció nuevamente el nombre de Nacho Levy, referente de La Poderosa, cuya situación judicial y política fue utilizada por Latorre para sostener que ciertos sectores realizan defensas automáticas de dirigentes o militantes cercanos ideológicamente mientras aplican criterios mucho más severos cuando los cuestionados pertenecen a otros espacios. La panelista sostuvo que esa diferencia de trato constituye una prueba de la "doble vara" que denuncia desde hace años.

Más allá del los episodios televisivos, el enfrentamiento entre Yanina Latorre y Julia Mengolini terminó consolidándose como uno de los choques más representativos de la polarización cultural y política dentro de los medios. Ambas personalidades continúan representando dos miradas antagónicas sobre el feminismo, la desigualdad y los privilegios, diferencias que volvieron a quedar expuestas en su más reciente cara a cara en la pantalla chica.