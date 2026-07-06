El video de Moría Casán y Georgina Barbarossa bailando música electrónica abrazadas

El conductor de LAM, Ángel De Brito, celebró su natalicio reuniendo a las personalidades más destacadas de la farándula nacional. Moria Casán, Georgina Barbarossa, Graciela Borges, Nacha Guevara, Yanina Latorre, Vero Lozano, Mariana Fabbiani, Nazarena Vélez, Tartu, Chato Prada, Lourdes Sánchez, Mariana Brey, Pía Shaw, Marcela Feudale y Mercedes Ninci, entre otros, fueron parte de la velada que se celebró con música, brindis y abrazos.

El cumpleaños número 50 del conductor televisivo se convirtió en uno de los encuentros sociales más convocantes del año dentro del mundo del espectáculo argentino. La fiesta, realizada en un salón de Puerto Madero, reunió a buena parte de las principales figuras de la televisión, el periodismo y el teatro, consolidándose como una verdadera cumbre del denominado "jet set" nacional, posicionando a De Brito como uno de los periodistas de espectáculos más influyentes de los últimos años.

Sin embargo, por encima del despliegue de celebridades y de las imágenes de la fiesta, el momento que concentró toda la atención fue el nuevo reencuentro entre Moria Casán y Georgina Barbarossa. Apenas semanas después del histórico abrazo que protagonizaron durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Televisión Abierta, ambas volvieron a mostrarse juntas, esta vez en un clima completamente distendido. Lejos de las tensiones que marcaron más de dos décadas de enfrentamiento, compartieron abrazos, sonrisas e incluso bailaron música electrónica delante del resto de los invitados.

Las imágenes registradas durante la fiesta muestran a las dos conductoras disfrutando de la pista de baile, intercambiando gestos de afecto y conversando con absoluta naturalidad mientras otros invitados aplaudían el momento. Casán incluso publicó posteriormente una historia en sus redes sociales dedicada a Barbarossa con un mensaje cargado de afecto: "Placer de verte, abrazarnos nuevamente... de eso se trata la vida", ratificando que el conflicto quedó definitivamente atrás.

Ese nuevo encuentro adquirió un significado especial porque representó la continuidad del acercamiento que comenzó durante la última entrega de los Premios Martín Fierro. Aquella noche, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia organizada por APTRA, el conductor Santiago del Moro impulsó un acercamiento entre Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri. Las tres históricas figuras de la televisión aceptaron subir al escenario, se abrazaron públicamente y sellaron un gesto de reconciliación que fue recibido con una prolongada ovación por parte del auditorio. En ese contexto también se produjo el comentado "piquito" entre las protagonistas, una imagen simbólica que representó el cierre de viejas diferencias y que rápidamente se transformó en una de las fotografías más recordadas de la ceremonia.

Durante ese encuentro, Moria aprovechó el momento para acercarse al oído de Georgina y pronunciar unas palabras que luego ella misma revelaría públicamente. "Perdón si te lastimé" —o, según su propio relato inicial, "Sorry si te lastimé con algo"— fue la frase con la que buscó cerrar definitivamente un conflicto que llevaba más de un cuarto de siglo. Barbarossa reconoció posteriormente que aquellas palabras la conmovieron profundamente y que el gesto había sido absolutamente genuino.

El origen de aquella enemistad se remonta a mediados de la década de 2000 y estuvo vinculado a uno de los episodios más dolorosos de la vida personal de Georgina Barbarossa: el asesinato de su esposo, Miguel "El Vasco" Lecuna, ocurrido en 2001. Tras esa tragedia, Moria Casán realizó declaraciones públicas que Barbarossa consideró profundamente ofensivas porque vinculaban a Lecuna con el consumo de drogas. Aunque con el paso de los años la diva pidió disculpas en distintas oportunidades, su colega nunca logró superar completamente aquellas manifestaciones y decidió cortar todo vínculo con quien hasta entonces había sido una de sus amigas más cercanas.

La distancia fue absoluta durante aproximadamente veintiséis años. Barbarossa evitó coincidir con Moria en programas de televisión y llegó incluso a rechazar propuestas laborales para no compartir espacios con ella. En distintas entrevistas reconoció que las palabras pronunciadas tras la muerte de su marido constituían un límite imposible de atravesar y que, aunque valoraba los pedidos de disculpas posteriores, el dolor que habían provocado permanecía intacto.

Precisamente por esa historia compartida, el cumpleaños de Ángel de Brito terminó trascendiendo el carácter de un simple festejo. La celebración reunió nuevamente a dos de las máximas figuras de la televisión argentina en un contexto completamente diferente, mostrando una relación reconstruida sobre la base del diálogo y el perdón. Las imágenes de ambas bailando, abrazándose y compartiendo la pista junto con el resto de las celebridades fueron interpretadas por buena parte del ambiente artístico como la confirmación definitiva de que una de las rivalidades más prolongadas y emblemáticas del espectáculo argentino finalmente había quedado atrás.