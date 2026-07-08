Tomás Rebord reapareció con turbante: "es el día después de un atentado"

La última transmisión en vivo realizada por Tomás Rebord se convirtió en uno de los episodios más comentados del universo del streaming nacional al producirse en medio de la crisis que atraviesa Blender. Lejos de adoptar un tono confrontativo o de convertir el espacio en un descargo lleno de estridencias, el periodista optó por una puesta en escena irónica y con una estética similar al de los guerrilleros yihadistas comandados por Osama Bin Laden. La transmisión estuvo dominada por un encuadre fijo, iluminación tenue y un ambiente prácticamente desprovisto de otros elementos distractores, privilegiando la palabra y el humor con doble sentido del conductor con su audiencia.

A lo largo de la emisión, el conductor expuso su mirada sobre el momento que atraviesa el proyecto del que formó parte y dedicó su intervención a explicar cómo vivió los acontecimientos de las últimas semanas. "Bienvenidos, por primera vez, a nuestro ground zero", señaló Rebord y aclaró: "Es el día después de un atentado. No se pone más bajo que esto. Esta es nuestra peor hora formal y oficialmente. Le doy la bienvenida a todas las personas que están viendo esta transmisión cien por ciento clandestina".

Durante el vivo también hubo espacio para agradecer el acompañamiento permanente de la comunidad que siguió sus proyectos desde sus inicios. El presentador insistió en la importancia del vínculo construido con la audiencia a lo largo de los últimos años y transmitió la idea de que el respaldo de los espectadores constituye el principal capital de cualquier propuesta de streaming. Esa apelación constante a la comunidad terminó marcando el ritmo de una emisión que, más que un descargo, funcionó como una reflexión sobre el presente de los medios digitales y sobre la relación entre los creadores de contenido y sus públicos.

La transmisión fue seguida por miles de usuarios y rápidamente comenzó a multiplicarse en distintas plataformas mediante recortes, comentarios y análisis. En redes sociales, numerosos usuarios destacaron el tono elegido por el periodista, alejándose de la confrontación abierta y privilegiando una exposición personal que buscó contextualizar el momento sin convertir la situación en un espectáculo. Esa recepción contribuyó a que el vivo trascendiera el ámbito habitual de su audiencia y se instalara rápidamente entre los principales temas de conversación del ecosistema digital argentino.

El mensaje apareció en un contexto especialmente delicado para Blender. Durante las semanas previas, el canal atravesó un proceso de reestructuración que derivó en modificaciones importantes dentro de su programación y en la desvinculación de distintos integrantes de sus equipos. Las decisiones generaron sorpresa entre los seguidores del medio, que comenzaron a expresar su preocupación por el futuro de varios de los programas más identificados con la identidad editorial que había caracterizado al proyecto desde su lanzamiento.

La salida de figuras reconocidas alimentó un intenso debate dentro del ambiente del streaming argentino, donde Blender se había consolidado como uno de los proyectos más innovadores de los últimos años gracias a una programación basada en formatos periodísticos, culturales y de entretenimiento dirigidos principalmente al público joven. La velocidad con la que se difundieron los acontecimientos terminó convirtiendo la crisis en uno de los episodios más relevantes del streaming argentino reciente.

Fue en el jueves 25 de junio durante la emisión en vivo de Último Aviso, el ciclo de cultura pop de Blender que estaba siendo conducido por Fiorella Sargenti, en compañia con el resto del panel habitual, que se decidió hacer el corte abrupto de la programación. En pleno programa, la periodista tomó la palabra para informar que la empresa había despedido a trabajadores del canal en medio de un conflicto por reclamos salariales. En solidaridad con los empleados afectados, explicó que el equipo había decidido no continuar con la emisión y anunció que el ciclo no podía seguir desarrollándose en esas condiciones. Acto seguido, la transmisión fue interrumpida y la señal salió del aire, en una escena inusual para el streaming argentino que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ese corte marcó el punto de máxima visibilidad pública de la crisis que atravesaba Blender. A partir de ese momento comenzaron a conocerse los despidos de integrantes de distintos equipos de producción y, pocas horas después, Tomás Rebord difundió un video en el que denunció que había sido despedido todo el equipo de producción de su programa "Hay Algo Ahí", calificando la medida como un ataque directo contra su ciclo.