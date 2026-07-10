Escándalo en Luzu por una imitación de Momi Giardina a Haaland

El canal de streaming Luzu TV volvió a quedar en el centro de la escena pública por una sucesión de controversias que, en pocas semanas, afectaron su imagen y generaron un nuevo debate sobre la responsabilidad editorial y los mecanismos internos de verificación de la información, sumado ahora un pasaje concerniente a los límites del humor. Hace apenas unas horas, la imitación realizada por Momi Giardina del delantero noruego Erling Haaland durante una transmisión en vivo vinculada al Mundial 2026 desató una fuerte ola de críticas en redes sociales.

Durante una emisión especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026, Giardina apareció caracterizada como Haaland con una peluca rubia, maquillaje y una exageración deliberada de los rasgos físicos y gestuales del delantero de la selección de Noruega y del Manchester City. La intención era recrear un sketch humorístico sobre las figuras internacionales del fútbol, pero el segmento rápidamente se viralizó fuera del contexto original. En pocas horas comenzaron a multiplicarse las críticas en X, Instagram y TikTok, donde numerosos usuarios calificaron la imitación como "forzada", "innecesaria" y "de mal gusto", mientras otros defendieron que se trataba simplemente de una parodia televisiva.

El debate creció cuando fragmentos del programa comenzaron a circular aislados de la transmisión completa. En redes sociales, cientos de usuarios sostuvieron que la representación ridiculizaba al futbolista noruego más allá del humor habitual del programa "Nadie dice Nada", mientras que seguidores del ciclo defendieron a Giardina argumentando que el sketch seguía la tradición de las imitaciones realizadas en programas de entretenimiento argentinos como el recordado Videomatch que se emitía en Telefe y era conducido por Marcelo Tinelli.

Sin embargo, la discusión convirtió el nombre de la actriz y humorista en una de las principales tendencias de X durante varias horas y reabrió el debate acerca de los nuevos límites del humor en las plataformas de streaming, donde el contenido suele viralizarse de manera descontextualizada. Desde hace semanas Luzu TV se encuentra bajo la lupa de los internautas, la plataforma fundada por Nico Occhiato enfrentó una crisis aún mayor cuando Florencia Peña difundió al aire la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección, episodio que terminó con la salida de la actriz del canal y abrió interrogantes sobre un posible conflicto laboral.

Durante una emisión de "El Show del Verano", Peña anunció en vivo una información que resultó completamente falsa. La conductora afirmó: "No quiero dar una mala noticia, pero acaba de fallecer el papá de Messi", relacionando además esa supuesta noticia con la posibilidad de que Lionel Messi abandonara la concentración de la selección argentina en pleno Mundial. Minutos después comenzó a confirmarse que Jorge Messi no había fallecido y que, si bien atravesaba un problema de salud, permanecía internado bajo tratamiento médico y se estaba rehabilitado de manera positiva.

La familia Messi emitió un comunicado aclarando que Jorge se encontraba "bajo supervisión médica, recuperándose y evolucionando favorablemente" y manifestó "su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que algunos medios trataron una situación estrictamente familiar. La repercusión fue inmediata. Las redes sociales cuestionaron la ausencia de verificación previa de una información extremadamente sensible, numerosos periodistas e, incluso, el presidente Javier Milei, criticaron que una noticia de semejante gravedad hubiera sido difundida sin confirmación oficial.

Horas más tarde, Florencia Peña publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que asumió la responsabilidad por lo ocurrido. "Quiero aclarar que esa información falsa me fue dada al aire como chequeada por la producción del programa y yo confié", explicó. Sin embargo, inmediatamente agregó: "Pido disculpas a la familia Messi por el horrible momento que imagino están atravesando. Me da muchísima vergüenza haber sido el vehículo para este dolor". Finalmente concluyó: "Aun así, me hago responsable por haber sido parte del error y por eso decidí dar un paso al costado y terminar mi participación en Luzu. Perdón de corazón. Me equivoqué".

En paralelo, Luzu TV difundió un comunicado institucional compartido por el mismo Nicolás Occhiato. El mensaje sostuvo: "Luzu TV lamenta profundamente lo sucedido al aire durante el programa. Para nuestro canal resulta inaceptable la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". El comunicado añadió que "la dirección de Luzu TV decidió desvincular a todos los responsables" del episodio, mientras aclaró que Florencia Peña había optado por apartarse del proyecto. Además reafirmó "el compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Luego comenzaron a trascender versiones acerca de un posible conflicto laboral. Diversos programas de espectáculos señalaron que la actriz analizaba junto a sus abogados la forma en que se produjo su desvinculación del canal y la eventual existencia de responsabilidades compartidas entre la producción y la empresa. Hasta el momento no se confirmó públicamente la presentación de una demanda judicial, aunque distintos medios especializados indicaron que el vínculo podría derivar en un litigio laboral si las partes no alcanzan un acuerdo extrajudicial.

Para Occhiato, la situación representó una de las mayores crisis desde la creación de Luzu TV. El conductor respaldó públicamente la decisión institucional de reconocer el error, pedir disculpas y reforzar los protocolos internos para la verificación de información antes de su difusión al aire. Sin embargo, la sucesión de ambos episodios —la polémica por el sketch de Momi Giardina y la fake news difundida por Florencia Peña— en tan poco tiempo colocó nuevamente a Luzu TV bajo un inédito nivel de escrutinio público.