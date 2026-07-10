El insólito conflicto entre Eduardo Feinmann y la presidenta de México

El enfrentamiento público entre el periodista argentino Eduardo Feinmann y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se convirtió en uno de los episodios insólitos y mediáticos más resonantes del Mundial 2026 que escaló desde un comentario televisivo sobre fútbol hasta un intercambio con fuerte contenido político y diplomático. La secuencia comenzó hace semanas, cuando el conductor del canal de noticias participaba de una cobertura mundialista para A24 desde Estados Unidos.

En una conversación informal sobre selecciones favoritas y rivalidades deportivas, el periodista lanzó una serie de expresiones que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre otras frases, afirmó: “Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma”, y agregó: “La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo”. También ironizó sobre el uso de la palabra “ahorita” y sostuvo que los mexicanos “quieren ser como nosotros y no les da el pinet”. Las declaraciones fueron difundidas masivamente en plataformas digitales y reproducidas por medios de ambos países.

Lejos de apaciguarse, la polémica escaló esta semana durante la conferencia matutina de la mandataria azteca en el Palacio Nacional. La presidenta decidió proyectar en pantalla un fragmento del video con las declaraciones del periodista argentino y respondió con dureza. “Es indignante. Para que vean, un presunto periodista, vamos a llamarlo así, un pseudoperiodista, lo que dice de las y los mexicanos”, señaló frente a los acreditados. Luego vinculó el episodio con la disputa política interna mexicana y afirmó: “Este es el aliado de la derecha mexicana y la derecha mexicana no quiere al pueblo de México”. En otro tramo de su intervención remató: “Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México”.

Sheinbaum también recordó una controversia previa vinculada a versiones difundidas por Feinmann sobre supuestas amenazas del crimen organizado contra la selección ecuatoriana antes de un partido frente a México, información que el gobierno mexicano consideró falsa. La presidenta sostuvo que el comunicador había “inventado” esa situación y cuestionó la circulación de ese contenido en sectores opositores de su país.

La respuesta de Feinmann llegó pocas horas después a través de redes sociales y de su programa. El conductor rechazó las críticas y cuestionó que la presidenta dedicara parte de su conferencia a un periodista extranjero. “¿No tiene temas más importantes?”, planteó, y enumeró problemas de seguridad, narcotráfico, corrupción y violencia que, a su juicio, deberían ocupar la agenda del gobierno mexicano. Aunque evitó retractarse plenamente de sus comentarios iniciales, sostuvo que sus expresiones habían sido realizadas en un contexto de rivalidad futbolística y que la reacción presidencial era desproporcionada.

Más allá de la respuestas otorgadas de manera publica por el comunicador, la jefa de Estado volvió a referirse al caso "por última vez". "O sea que estaba hablando de la selección nacional", señaló Sheinbaum, retomando las justificaciones de Feinmann, y sostuvo: "Pues nos ofende igual porque nadie debe ofender a la selección nacional". Finalmente, la presidenta calificó como dichos xenofóbicos los emitidos por el presentador argentino y remató: "Habla de quién es".

El cruce adquirió una dimensión mayor porque coincidió con el mejor desempeño mundialista de México en varias décadas. El equipo dirigido por Javier Aguirre integró el Grupo A junto con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. El seleccionado mexicano avanzó como primero de su zona con una campaña sólida basada en el orden defensivo y la eficacia de sus delanteros. En los dieciseisavos de final eliminó a Ecuador por 2-0, resultado que generó una fuerte euforia en el país azteca y dio origen a buena parte de las discusiones mediáticas posteriores. La clasificación colocó al Tri entre los 16 mejores del torneo y alimentó la expectativa de igualar o superar la histórica actuación de 1970 y 1986.

En octavos de final, México protagonizó uno de los partidos más intensos del Mundial frente a Inglaterra. El encuentro terminó 3-2 para los ingleses luego de que el equipo mexicano remontara parcialmente un 0-2 inicial. La derrota dejó a México fuera de los cuartos de final, pero el rendimiento fue ampliamente valorado por la prensa internacional. El Tri cerró el torneo con cuatro victorias en cinco partidos, nueve goles convertidos y una imagen competitiva que contrastó con campañas mundialistas anteriores.

Precisamente ese buen desempeño deportivo fue uno de los argumentos que se utilizó indirectamente para responder a Feinmann. Sheinbaum consideró que minimizar la campaña mexicana mientras se emitían comentarios despectivos sobre el país constituía una falta de respeto hacia millones de aficionados. En México, dirigentes de Morena, periodistas y figuras públicas respaldaron la postura presidencial, mientras que sectores opositores cuestionaron que la mandataria utilizara la conferencia oficial para confrontar con un periodista extranjero. Lo que se inició como un comentario televisivo sobre la rivalidad deportiva entre argentinos y mexicanos, con el estilo habitual de Eduardo Feinmann, terminó convirtiéndose en un conflicto mediático de repercusión regional sin precedentes.