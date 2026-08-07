"Chiqui" Tapia contó la historia detrás de la bandera de Malvinas

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, contó en diálogo con TyC Sports el origen de la bandera de Malvinas que se exhibió en las tribunas tras el partido de la Selección ante Inglaterra, y negó que la FIFA haya evaluado sanciones por su exhibición.

Según relató, la bandera fue ingresada al estadio por un grupo de jóvenes de Fuerte Apache, sin que mediara ningún tipo de organización previa por parte de la dirigencia. "Habíamos leído algunas manifestaciones públicas de que no se podía ingresar banderas ni nada. Esto fue algo de la gente. Sí sabemos quiénes fueron los pibes, porque después te enterás. Fue un grupo de pibes de Fuerte Apache, que tienen referencia con uno de los jugadores del plantel, lo conocen. Surgió así, nunca se preparó nada", relató.

El dirigente también salió al cruce de las versiones sobre un posible apercibimiento del organismo rector del fútbol mundial: "Tampoco hubo hasta ahora nada de parte de FIFA. Hace cuatro o cinco días que llegó un expediente. No hubo ninguna nota de sanción, ni tampoco ningún llamado de atención".

El titular de AFA remarcó su intención de sostenerse al frente de la entidad hasta 2030, año en que la Selección debutaría como local en el estadio Monumental. Sobre el cruce con los ingleses, admitió haber atravesado momentos de tensión previos al encuentro por las "cargas emocionales" que representaba, aunque destacó la calma de los jugadores, y valoró el saludo posterior de Debbie Hewitt, presidenta de la federación inglesa.

En cuanto al futuro del cuerpo técnico, evitó pronunciarse sobre la continuidad de Lionel Scaloni y Lionel Messi, que deberán resolverla ellos mismos, aunque reconoció que su "plan A, B y C" pasa por retener al entrenador, cuyos logros atribuyó en parte a haber sabido elegir al responsable del proyecto.

Consultado por la próxima Copa América, evitó confirmar la sede, aunque afirmó que le gustaría continuar en el cargo durante el Mundial 2030. En ese sentido, adelantó una gestión conjunta con la Conmebol que buscaría elevar a 64 los cupos de clasificación directa, de modo que Argentina, Uruguay y Paraguay podrían actuar como locales durante toda la primera fase.

Por último, se refirió a la actualidad del fútbol argentino: celebró que los equipos vuelvan a contar con público visitante, consideró acertado que el líder de la tabla anual sea el campeón, y destacó que, pese a manifestarse contrario a su continuidad, Estudiantes logró levantar una inhibición en los últimos días gracias a gestiones de su administración.