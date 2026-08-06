"Mis juguetes": la foto de Cristiano Ronaldo con su increíble colección de autos

Cristiano Ronaldo volvió a sorprender a sus millones de seguidores al compartir un vistazo de su impactante garaje de lujo. El crack del seleccionado portugués y actual delantero del club saudí Al-Nassr mostró parte de su exclusiva colección de autos de alta gama y lanzó la pregunta entre sus fanáticos para saber cuál de todos sus "juguetes" es el favorito de la gente. En un carrusel de tres imágenes de su Instagram, con más de 678 millones de followers, el futbolista posó junto con decenas de vehículos de su propiedad. Se estima que el legendario CR7 es poseedor de 40 automóviles de primerísimas marcas.

El ex astro del Real Madrid no solo construyó una de las carreras más exitosas de la historia del fútbol, sino también una de las colecciones de automóviles más exclusivas del planeta. A lo largo de más de dos décadas como figura del deporte mundial, el portugués convirtió su pasión por los motores en una inversión que reúne algunos de los modelos más codiciados y escasos de la industria automotriz. Especialistas del sector estiman que el futbolista posee más de cuarenta automóviles de alta gama, cuyo valor conjunto supera ampliamente los 40 millones de dólares, una cifra que continúa incrementándose con la incorporación de ediciones limitadas y vehículos prácticamente imposibles de adquirir incluso para grandes fortunas.

Entre todas las piezas de su garaje sobresale el Bugatti Centodieci, considerado la joya de la colección. La firma francesa fabricó únicamente diez unidades en todo el mundo como homenaje al legendario EB110, y Ronaldo figura entre el reducido grupo de propietarios. Equipado con un motor W16 de ocho litros y 1.600 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 2,4 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente de 380 kilómetros por hora. Su precio original rondó los ocho millones de euros, aunque especialistas del mercado consideran que su cotización actual supera ampliamente los diez millones de dólares debido a su extrema exclusividad.

Otra de las grandes atracciones de la colección es el Bugatti Chiron, uno de los hiperdeportivos más emblemáticos del siglo XXI. Impulsado por un motor W16 de 1.500 caballos, es capaz de superar los 420 kilómetros por hora y combina prestaciones extraordinarias con un refinamiento tecnológico pocas veces visto en un automóvil de producción. Dependiendo de la configuración y del mercado, su valor oscila entre los cuatro y los cinco millones de dólares. Junto a él también permanece un Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, modelo que durante años fue el descapotable más rápido del mundo gracias a sus 1.200 caballos de potencia y una velocidad máxima superior a los 400 kilómetros por hora. Su cotización actual ronda entre los dos y tres millones de dólares.

La relación del portugués con Ferrari también ocupa un lugar central en su colección. Uno de los ejemplares más exclusivos es el Ferrari Daytona SP3, perteneciente a la serie "Icona", de la cual solamente fueron construidas 599 unidades para clientes especialmente seleccionados por la marca italiana. Inspirado en los prototipos de competición que dominaron las 24 Horas de Daytona durante la década de 1960, incorpora un motor V12 atmosférico de 840 caballos de fuerza que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos y superar los 340 kilómetros por hora. El precio de fábrica rondó los 2,3 millones de dólares, aunque las escasas unidades disponibles en el mercado de reventa alcanzan actualmente valores cercanos a los seis millones.

Dentro del universo Ferrari también sobresalen el Monza SP1, otro integrante de la exclusiva familia Icona con producción extremadamente limitada y un valor cercano a los cinco millones de dólares en el mercado internacional; el Ferrari F12 TDF, desarrollado para homenajear el histórico Tour de France Automobile y valuado en torno al millón y medio de dólares; además de modelos como el Ferrari 599 GTO, el Ferrari Purosangue y otros deportivos de edición restringida que forman parte de su patrimonio automotor.

La colección también incorpora vehículos británicos de altísima sofisticación. El McLaren Senna, concebido como un homenaje al tricampeón brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna, desarrolla 800 caballos de potencia, pesa menos de 1.200 kilogramos y privilegia el rendimiento en circuito por encima del confort. Su precio ronda entre uno y 1,3 millones de dólares. A él se suma el McLaren Speedtail, un hiperdeportivo híbrido capaz de superar los 400 kilómetros por hora y cuya producción quedó limitada a apenas 106 ejemplares en todo el mundo. Su cotización supera los dos millones de dólares.

Entre los vehículos de uso cotidiano sobresale el Mercedes-AMG G63 preparado por Brabus, un SUV de lujo que combina un potente motor V8 biturbo con un interior completamente personalizado en cuero y fibra de carbono. Dependiendo de las modificaciones realizadas por el preparador alemán, su valor puede superar cómodamente los 600.000 dólares. A ello se agrega el exclusivo Mercedes-AMG ONE, un automóvil prácticamente derivado de un monoplaza de Fórmula 1, equipado con un sistema híbrido de más de 1.000 caballos de fuerza y producido en cantidades muy limitadas. Su precio supera ampliamente los dos millones de dólares.

La presencia de Rolls-Royce refleja otra faceta del gusto del futbolista. En su garaje figuran unidades del Phantom, considerado uno de los sedanes más lujosos del mundo; el Cullinan, el primer SUV de la histórica marca británica; y el Dawn, un convertible de lujo que incluso fue señalado como uno de los obsequios realizados por Georgina Rodríguez. Cada uno de estos modelos puede superar los 500.000 dólares según su nivel de personalización. También forman parte de la colección un Lamborghini Aventador, un Bentley Flying Spur, un Aston Martin DBS Superleggera, varios Porsche de altas prestaciones y otros deportivos exclusivos adquiridos durante sus etapas en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita.

La adquisición de estos automóviles no responde únicamente al gusto personal del futbolista. Analistas del mercado de vehículos de colección coinciden en que muchas de las unidades elegidas por Ronaldo se revalorizan significativamente con el paso del tiempo debido a su escasa producción y a la enorme demanda entre coleccionistas internacionales. Esa combinación entre exclusividad, innovación tecnológica y valor histórico convirtió a su garaje en una de las colecciones privadas más importantes del deporte mundial.

Cada incorporación refleja además la evolución tecnológica de la industria automotriz. Desde los hiperdeportivos equipados con motores W16 desarrollados por Bugatti hasta los sofisticados sistemas híbridos de Mercedes-AMG y McLaren, pasando por los tradicionales motores V12 atmosféricos que Ferrari reserva para sus modelos más exclusivos, la colección sintetiza algunas de las mayores innovaciones del segmento premium durante las últimas dos décadas.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo una de las figuras deportivas con mayor patrimonio del planeta y uno de los embajadores más influyentes del mercado del lujo. Su extraordinaria colección de automóviles constituye una muestra del poder adquisitivo alcanzado tras una carrera repleta de títulos, récords y contratos millonarios, pero también del prestigio que posee entre los principales fabricantes de superdeportivos, que reservan sus ediciones más limitadas para un selecto grupo de clientes alrededor del mundo.