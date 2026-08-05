Encuesta: la imagen positiva de Messi es de 92,1 por ciento

Antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el optimismo de los argentinos respecto de la selección nacional alcanzaba niveles inéditos. El ciclo conducido por Lionel Scaloni llegaba a Estados Unidos, México y Canadá con el prestigio de haber conquistado la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de sostener durante varios años un rendimiento competitivo que transformó a la denominada "Scaloneta" en el equipo más exitoso y estable de la historia reciente del fútbol argentino.

Ese recorrido explica por qué, incluso antes del debut, el 71,5% de los consultados por Giacobbe Opinión Pública creía que Argentina volvería a consagrarse campeona del mundo, un porcentaje muy superior al registrado antes de Qatar 2022, cuando esa expectativa alcanzaba el 52,9%. Tras la derrota en la final frente a España, el estudio mostró que el 57,3% de los argentinos afirmó que, al comenzar el torneo, estaba convencido de que la Selección repetiría el título, mientras que apenas el 6,6% pensaba que llegaría a la final y perdería y porcentajes todavía menores imaginaban una eliminación temprana.

La encuesta nacional elaborada por Giacobbe Opinión Pública entre el 20 y el 24 de julio de 2026, sobre una muestra de 1.200 casos relevados mediante dispositivos móviles y con un margen de error de ±3%, confirma que, lejos de erosionar el prestigio del plantel, el subcampeonato consolidó el vínculo emocional entre la Selección y la sociedad argentina. El informe refleja que la mayoría de los consultados no interpretó la derrota en la final como un fracaso deportivo sino como la continuidad de un proceso extraordinario que mantiene a Argentina entre las principales potencias del fútbol mundial.

Los niveles de aprobación de los protagonistas del ciclo son contundentes. Lionel Scaloni encabeza el ranking de imagen con un 92,2% de valoración positiva, apenas un 1,1% de imagen regular y un mínimo 0,4% de opiniones negativas. Muy cerca aparece Lionel Messi, cuya imagen positiva alcanza el 92,1%, mientras que sólo el 4,9% la califica como regular y apenas el 0,5% mantiene una opinión negativa. Emiliano "Dibu" Martínez conserva un respaldo del 91,8%, con apenas un 5,1% de imagen regular y un 0,7% negativa. Julián Álvarez registra un 85% de valoración positiva, un 11,3% regular y sólo un 1,4% negativa. Rodrigo De Paul, aunque continúa siendo uno de los futbolistas con mayor respaldo popular, exhibe la imagen más polarizada del grupo: obtiene un 72,1% de opiniones positivas, un 18% de imagen regular y un 2,8% negativa.

El liderazgo simbólico continúa perteneciendo a Messi. A sus 39 años, el capitán no sólo conserva niveles de aceptación extraordinarios sino que también despierta un fuerte deseo colectivo de prolongar su carrera internacional. Según la encuesta, el 43,8% de los argentinos quiere que continúe jugando hasta el próximo Mundial de 2030, mientras que otro 37,9% considera que debería permanecer al menos hasta disputar una nueva Copa América. En conjunto, más del 81% de los consultados desea seguir viendo al rosarino con la camiseta albiceleste, frente a un reducido 15,8% que opina que llegó el momento de su retiro de la Selección.

Ese respaldo se complementa con una valoración igualmente contundente hacia Scaloni. El 88% de los encuestados considera que debe continuar como entrenador del seleccionado argentino, mientras que sólo el 9,4% entiende que debería ceder su lugar a otro director técnico. Los números reflejan que la sociedad percibe al actual cuerpo técnico como el principal responsable de haber construido una identidad futbolística reconocible, competitiva y sostenida durante varios años.

La evaluación del rendimiento colectivo también resulta ampliamente favorable. El 78,8% se manifestó "muy conforme" con la actitud demostrada por el equipo durante todo el campeonato y otro 8,5% dijo estar "algo conforme", lo que eleva la aprobación actitudinal por encima del 87%. En el plano estrictamente futbolístico, el 74,7% expresó estar "muy conforme" y otro 22,2% "algo conforme", alcanzando casi un 97% de valoración positiva sobre el desempeño deportivo pese a no haber conseguido el bicampeonato.

Las mediciones también muestran que la derrota ante España no alteró sustancialmente el capital simbólico construido desde Qatar. Aunque las imágenes positivas presentan una leve baja respecto de los registros inmediatamente posteriores al título de 2022, todos los referentes del plantel conservan niveles de aprobación excepcionales. Messi pasó de una imagen positiva del 96,7% en diciembre de 2022 al 92,1% en julio de 2026; Scaloni descendió del 96% al 92,2%; Dibu Martínez prácticamente mantuvo su respaldo, pasando del 92,4% al 91,8%; Julián Álvarez retrocedió del 95,8% al 85%; mientras que Rodrigo De Paul pasó del 85,1% al 72,1%, siendo el jugador que experimentó la caída más marcada aunque continúa exhibiendo un respaldo ampliamente mayoritario.

En términos históricos, el Mundial de 2026 consolidó definitivamente a la Scaloneta como uno de los procesos deportivos más trascendentes del fútbol argentino. Si Qatar 2022 significó el final de una espera de 36 años sin títulos mundiales, la campaña realizada cuatro años después confirmó que aquella conquista no fue un hecho aislado sino el punto de partida de un ciclo competitivo sostenido. Llegar nuevamente a una final del mundo, después de haber ganado dos Copas América consecutivas y de mantenerse durante años entre las principales selecciones del ranking internacional, convirtió al equipo de Scaloni en una referencia de continuidad, liderazgo y estabilidad poco frecuente en la historia del fútbol.

La encuesta refleja precisamente esa percepción social. El subcampeonato no debilitó el vínculo emocional entre los argentinos y su selección. Por el contrario, reforzó la idea de que este grupo de futbolistas logró trascender el resultado deportivo para transformarse en un patrimonio colectivo. La enorme imagen positiva de Messi, Scaloni, Dibu Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, entre otros del conjunto albiceleste, otorga un amplio respaldo para que el capitán rosarino continúe hasta el Mundial de 2030. La Scaloneta dejó de ser solamente un equipo ganador para convertirse en un símbolo de identidad nacional, resiliencia y orgullo deportivo, cuya legitimidad permanece intacta incluso después de haber perdido una final mundialista.