Encuesta: el 43,8 por ciento quiere que Messi siga jugando hasta el próximo Mundial

La figura de Lionel Messi continúa ocupando un lugar central en el sentimiento de los argentinos incluso después de la derrota de la Selección en la final del Mundial 2026. Así lo refleja la última encuesta nacional elaborada por Giacobbe Consultores, que muestra que una amplia mayoría de la población desea que el capitán prolongue su carrera con la camiseta albiceleste y siga siendo el principal referente del equipo de cara al próximo ciclo mundialista. El estudio, realizado pocos días después de la Copa del Mundo, también confirma el elevado respaldo social que conservan Lionel Scaloni y los principales integrantes del plantel, con niveles de imagen positiva que superan ampliamente el 70% y, en varios casos, se ubican por encima del 90%.

Ante la consulta sobre qué debería hacer Lionel Messi respecto de la Selección Argentina, el 43,8% de los entrevistados respondió que quiere que continúe jugando hasta el próximo Mundial, convirtiéndose en la opción más elegida. A ese grupo se suma un 37,9% que prefiere que permanezca al menos hasta la próxima Copa América. De esta manera, el 81,7% de los consultados manifestó su deseo de que el rosarino siga vistiendo la camiseta argentina durante los próximos años, mientras que apenas el 15,8% considera que ya debería retirarse de la Selección y un 2,5% no expresó una opinión definida.

La valoración sobre Messi también se refleja en su imagen pública. El capitán registra un 92,1% de imagen positiva, frente a un 4,9% de imagen regular y apenas un 0,5% de imagen negativa, cifras que lo mantienen entre las personalidades con mayor aceptación del país. Sin embargo, el informe también muestra una leve caída respecto del período inmediatamente posterior a la conquista del Mundial de Qatar 2022, cuando alcanzaba un 96,7% de valoración positiva. Aun así, los niveles actuales siguen siendo extraordinariamente elevados para una figura pública con más de dos décadas de exposición internacional.

La encuesta revela además que el reconocimiento social se extiende al resto de los principales referentes del seleccionado nacional. Lionel Scaloni encabeza el ranking con un 92,2% de imagen positiva, acompañado por apenas un 1,1% de valoración regular y un 0,4% de imagen negativa. Muy cerca aparecen Emiliano "Dibu" Martínez, con un 91,8% de imagen positiva; Julián Álvarez, que alcanza el 85%; y Rodrigo De Paul, quien conserva un sólido 72,1% de aceptación.

Aunque algunos futbolistas registran una disminución respecto de las mediciones realizadas tras Qatar 2022, todos mantienen niveles de respaldo ampliamente mayoritarios, reflejando el fuerte vínculo construido entre la Selección y la sociedad argentina durante el ciclo encabezado por Scaloni. El estudio también ratifica el respaldo al cuerpo técnico. El 88% de los consultados considera que Lionel Scaloni debe continuar como entrenador de la Selección Argentina, mientras que solo el 9,4% cree que debería dar un paso al costado para dejarle su lugar a otro director técnico.

La investigación fue realizada por Giacobbe Consultores entre el 20 y el 24 de julio de 2026 sobre una muestra nacional de 1.200 casos. El relevamiento se efectuó mediante encuestas a dispositivos móviles utilizando un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas. El muestreo fue ajustado por cuotas de género, edad, nivel educativo, ingresos y distribución geográfica, incluyendo las provincias argentinas, las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más allá del resultado deportivo en la final del Mundial 2026, la encuesta refleja que el vínculo entre la Selección Argentina y la sociedad permanece prácticamente intacto. Los elevados niveles de respaldo a Lionel Messi, Lionel Scaloni y los principales referentes del plantel evidencian que el ciclo más exitoso de la historia reciente del fútbol argentino consolidó un capital simbólico que trasciende los triunfos y las derrotas.

En ese contexto, el deseo de más de ocho de cada diez argentinos de que Messi continúe vistiendo la camiseta albiceleste hasta la próxima Copa América o incluso hasta el Mundial 2030 demuestra que el capitán sigue siendo percibido no solo como el mejor futbolista de su generación, sino también como el principal emblema de una Selección que logró recuperar la identificación y el orgullo de la mayoría de los argentinos.