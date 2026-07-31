La invasión de Ceuta: la Casa Blanca aprovechó el conflicto para ponderar a Trump

El colapso migratorio en Ceuta escaló en horas. Según la Guardia Civil, cerca de 40.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español el jueves, mientras CNN eleva la cifra a 60.000 en un solo día. Las autoridades confirmaron al menos nueve muertos, la mayoría ahogados, con el balance aún en actualización. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, habló de emergencia humanitaria, y Pedro Sánchez viajó este viernes al enclave.

La crisis cruzó rápido el Atlántico. La Casa Blanca atribuyó lo ocurrido a las políticas "globalistas de extrema izquierda" del Gobierno español, y la vocera Ana Kelly advirtió que España "debería rectificar de inmediato o se arriesga a su propia desaparición". Trump calificó la situación de "terrible" en Fox News y la vinculó con las elecciones legislativas de noviembre.

En ese contexto se inscribe el tuit del vicepresidente JD Vance, que compartió imágenes de la frontera de Ceuta:

"Gracias a Dios que el Presidente fue elegido y la frontera de nuestro país ya no se ve así. Estas imágenes que llegan desde España son un recordatorio lamentable de las consecuencias de la migración masiva y de las políticas globalistas de izquierda radical que habilitaron la Invasión de Occidente."

Vance citó además al periodista Bill Melugin, quien había escrito: "¿Ven mujeres o niños? La mayoría llamaría a esta gente supuestos solicitantes de asilo. Son jóvenes que inundan el país y desbordan la frontera que pueda existir."

El contraste que trazan Vance y la Casa Blanca se apoya en cifras oficiales: el DHS informó que en abril hubo 8.943 arrestos en la frontera suroeste, 94% menos que el promedio mensual bajo Biden, y que la Patrulla Fronteriza lleva 14 meses sin liberar indocumentados dentro del país. En octubre pasado, el organismo ya había reportado el menor número de encuentros fronterizos desde que existen registros: apenas 30.561 en todo el país. Pero el propio Trump fue desmentido esta semana: su frase de que "nadie" cruzó ilegalmente en 15 meses fue calificada de falsa por Factchequeado, que citó datos de la CBP con casi 18.000 cruces detectados entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

La ofensiva discursiva de Washington se suma a otro frente europeo: Italia ya evalúa pedir la suspensión del Tratado de Schengen con España por la crisis, mientras Madrid intenta contener tanto la emergencia humanitaria como el desgaste diplomático con su principal aliado extracontinental.