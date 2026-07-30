Por qué Messi rechazó la oferta más grande del fútbol

El presidente del Al-Ittihad, Anmar Al Haili, contó los detalles de la oferta que el club saudí le habría hecho a Lionel Messi tras su salida del PSG, en un intento por sumarlo a su plantel antes de que el rosarino eligiera destino en Estados Unidos.

Según su relato, la propuesta rondó los 1.500 millones de euros, una cifra que hubiera implicado el contrato más alto jamás firmado en el fútbol mundial y que superaba ampliamente los acuerdos que otras figuras habían cerrado con clubes de la liga saudí en los últimos años. Sin embargo, Messi habría declinado la oferta casi de inmediato porque su familia prefería instalarse en Miami antes que en Arabia Saudita.

Al Haili remarcó que lo que más lo sorprendió del capitán de la Selección campeona del mundo fue la rapidez de la respuesta: aseguró que no dudó ni un segundo y que, en lugar de intentar convencer a su entorno para aceptar el dinero, priorizó directamente el bienestar de Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

La decisión terminó de inclinar la balanza hacia el Inter Miami, el club de la Major League Soccer presidido por David Beckham, donde Messi juega desde su salida del PSG y donde se instaló junto a toda su familia. Desde su llegada al equipo estadounidense, el rosarino mantuvo el nivel que lo caracteriza y siguió sumando goles decisivos partido tras partido.

El testimonio de Al Haili reafirma una postura que Messi sostuvo en distintas etapas de su carrera: la de anteponer la estabilidad familiar a las cifras económicas, incluso cuando estas últimas rompen todos los registros históricos del deporte. En ese sentido, el propio dirigente saudí reconoció que el club valoró el gesto pese a no haber podido cerrar el fichaje que tanto habían buscado.

La cifra rechazada por Messi se ubica, de todas formas, entre las más altas ofrecidas jamás a un futbolista, y vuelve a poner en el centro de la escena la política de fichajes millonarios que la liga saudí impulsa desde hace algunos años para atraer a las principales figuras del fútbol internacional a sus clubes.