Por qué viajó Fátima Flórez a Perú a la par de Milei

Fátima Florez sorprendió a todos al postear una foto desde Perú, en la asunción de Keiko Fujimori. Y las especulaciones no tardaron en lllegar. ¿Había viajado con el Presidente, que casualmente fue ese día a Lima, para el mismo evento? “Hola Perú”, escribió la actriz e imitadora en su Instagram, sabiendo que se venía por delante un escándalo.

"Vine invitada a pedido de Keiko, vine hacer un evento privado que no tiene nada tiene que ver con las cuestiones políticas ni nada", manifestó Fátima Florez a los medios que se acercaron y continuó: "Deseo lo mejor al Perú, en este día tan importante para la patria". Cuando los movileros le consultaron sobre su relación con la presidenta electa, la actriz explicó que tiene un vinculo de amistad que nació en Marbella en una presentación y la definió como una "luchadora". Por supuesto, la coincidencia en el evento de la ex pareja reavivó rumores de un reencuentro romántico, los cuales ella desestimó atribuyéndolo a una invitación de la mandataria.

Por su parte, el presidente argentino se presentó en la asunción de Fujimori afianzando una afinidad ideológica de derecha y un bloque regional contra el socialismo. Milei arribó a la capital peruana para participar en los actos oficiales de transmisión de mando para el período 2026-2031. El mandatario, que viajó en compañía de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del canciller Pablo Quirno, mantuvo un encuentro bilateral previo en el que la flamante jefa de Estado le agradeció su presencia y destacó que compartían múltiples “amigos en común” en el espectro político regional.

Para la administración libertaria en Buenos Aires, la llegada de Fujimori al poder en Perú representa un eslabón fundamental en la consolidación de un eje conservador y liberal en la región, una estrategia de cooperación mutua que el líder argentino busca robustecer de manera presencial en cada traspaso de mando aliado. Que se podría deducir que empezó bien, como parte de su nutrida agenda en suelo peruano, Milei fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres en reconocimiento a su defensa de las ideas liberales y de la libertad económica.

En el entorno del Presidente le bajaron el tono a la noticia y aclararon que no hay reconciliación más allá de las especulaciones iniciadas con la foto de Fátima en la asunción de Fujimori.