La Cámpora recicló viejos argumentos contra la visita de Kristalina Georgieva

La cuenta oficial de La Cámpora difundió un video contra la llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina, acompañado por el texto: "LLEGÓ KRISTALINA GEORGIEVA A LA ARGENTINA. La verdadera jefa de Javier Milei. Fuera ingleses de Malvinas, fuera FMI de Argentina".

En la pieza, una militante de la organización sostiene que la titular del FMI es quien "escribe las medidas" del Gobierno y recuerda que la deuda argentina con el organismo asciende a 57.000 millones de dólares, sin que ese dinero -dice- haya llegado a universidades, hospitales o jubilaciones.

El video reivindica además a Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner como los mandatarios que "rechazaron" al Fondo, en contraposición a Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei.

La cifra de la deuda que menciona el video es correcta: según los últimos datos oficiales del organismo, Argentina le debe al FMI unos 57.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 35% de toda la cartera de préstamos del Fondo y la convierte en su principal deudor.

La visita, sin embargo, tuvo otro signo puertas adentro del Gobierno. Javier Milei recibió a Georgieva en Casa Rosada junto al ministro Luis Caputo, luego de que la titular del FMI participara de una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Allí celebró la acumulación de reservas del Banco Central -"sigan comprando", le dijo a su presidente, Santiago Bausili- y afirmó que el país no necesitará financiamiento adicional del organismo. La agenda de dos días también incluyó una charla con estudiantes de universidades privadas en el Palacio Libertad, una cena con empresarios del sector energético y tecnológico, y una visita a Vaca Muerta junto al titular de YPF, Horacio Marín.

El video de La Cámpora no fue un material aislado. Días antes de la llegada de Georgieva, la diputada Lucía Cámpora y otros legisladores de Unión por la Patria ya habían presentado un proyecto para declararla persona no grata, con argumentos casi idénticos sobre el "empeoramiento" de las condiciones de vida y el saqueo de los bienes naturales, e ironizando sobre la agenda de la funcionaria en Vaca Muerta.

El repudio a la visita de una autoridad del FMI, además, recicla un libreto que la propia agrupación viene usando desde el rechazo al préstamo tomado por Mauricio Macri en 2018.