Con dibujitos, Milei busca el versus con Cristina Kirchner

Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su enfrentamiento permanente con Cristina Kirchner, esta vez a través de dos viñetas de humor político que viralizó en sus redes sociales y que buscan instalar una comparación directa entre ambos.

La primera pieza contrasta dos escenas separadas por trece años. En 2013, Cristina Kirchner afirmaba que la Argentina tenía menos pobreza que Alemania, y un militante la validaba con un "sí, jefecita". En 2026, Milei asegura haber bajado la pobreza del 57% al 28%, y ese mismo personaje kirchnerista le responde, esta vez con furia, "es mentira". La cifra que usa el Presidente no es nueva: la repitió en Davos y en la apertura de sesiones del Congreso, aunque medios especializados en chequeo de datos advirtieron que la comparación mezcla proyecciones y períodos distintos, por lo que la caída real de la pobreza sería menor a la que Milei suele exhibir en sus discursos.

La segunda viñeta apela al contraste estético. Bajo el título "tu presidenta", muestra a Cristina Kirchner frente a un placard repleto de prendas de lujo: Rolex, tapados, Gucci, carteras Louis Vuitton y Salvatore Ferragamo. En la otra, bajo el lema "mi presidente", aparece Milei en una habitación austera, rodeado de sus perros, con traje y banda presidencial, mirando un placard con apenas tres prendas: el traje, su clásica campera de cuero y el mameluco de YPF, que elige con un "hoy va mi favorito".

La chicana no surge de la nada. Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su casa de Constitución tras la condena por la causa Vialidad, y su afición por marcas de lujo —carteras, relojes y accesorios de alta gama— fue señalada repetidas veces como contraste con su discurso contra la "concentración de la riqueza". La ironía del Rolex, además, resuena puertas adentro del propio Gobierno: Karina Milei debió salir a desmentir en 2024 que tuviera uno de 35.000 dólares en medio de una campaña.

El Presidente viene, además, de protagonizar otro cruce reciente y confirmado por varios medios: tras la victoria de la Selección ante Suiza en el Mundial, ironizó en Instagram sobre la situación judicial de la expresidenta. Fue en la misma línea que sus dichos en la apertura de sesiones ordinarias de marzo, cuando afirmó que Cristina Kirchner "va a seguir presa" por las causas Cuadernos, Memorándum con Irán y Vialidad.