Lionel Scaloni y la lección del argentino ejemplar

Hay quien dice que Dios está en los detalles y, de ser verdad, quizá lo divino de este hombre de casi cincuenta años que hizo del fútbol su pasión y su vida sea precisamente eso: lo pequeño. Su modo de estar sin que se note. Todo eso que casi no se ve pero que aún así – o tal vez precisamente por eso- hace toda la diferencia. Así empieza el texto de la periodista Fernanda Sandez que se convirtió en tapa de NOTICIAS de esta semana. Hoy –ya y secadas las lágrimas, todavía rumiando la angustia del “casi”, ya plegadas las banderas y guardados los gorros de Argentina en el fondo del placard, la figura de Lionel Scaloni brilla bajo una nueva luz: “LA LECCIÓN DEL ARGENTINO EJEMPLAR” es el título de la portada dedicada a analizar lo que sociólogos y consultores estratégicos llaman “liderazgo silencioso” .

Sobrio, sencillo, siempre correcto, el director técnico de la Selección Nacional parece tener mucho que enseñarle a una sociedad dividida por egos y acostumbrada a la confrontación.

Ya en plenas vacaciones de invierno, una novedad del showbiz alentadora para quienes tras la pandemia sostuvieron el viejo ritual de ir al cine: las salas asisten a un nuevo boom y Hollywood tiene planes para sacerle provecho a esta ola de presencialidad.

También en la tapa la trastienda del viaje Papal a la Argentina y el fenómeno “healing fiction”, la proliferación de libros que ayudan a sanar.