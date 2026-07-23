La ex estrella porno Mia Khalifa sigue atacando a la Scaloneta

Durante el desarrollo del Mundial 2026, las redes sociales se convirtieron en un cuadrilátero paralelo donde la influencer y ex actriz porno Mia Khalifa encabezó una marcada campaña de provocación contra la selección argentina. La exestrella del cine para adultos utilizó de manera recurrente sus plataformas digitales para expresar su descontento con el equipo conducido por Lionel Scaloni y celebrar abiertamente a cada uno de sus rivales desde los octavos de final del certamen.

La tirantez entre la celebridad libanesa-estadounidense y la afición albiceleste escaló progresivamente a medida que el certamen avanzaba, transformando sus intervenciones en tendencia global y centro de acalorados debates. Las discrepancias públicas comenzaron a visibilizarse tras el ajustado triunfo de Argentina por 3-2 ante Egipto. En aquella oportunidad, Khalifa publicó en su cuenta de X la frase "Ahora sí que soy una egipcia más", alineándose con los reclamos del conjunto africano por una presunta infracción en el área no sancionada antes del tercer gol argentino.

Más adelante, en las vísperas de las semifinales frente a Inglaterra, redobló la apuesta al posar con la camiseta de la selección española y luciendo debajo una remera alusiva a París. Con dicha vestimenta, la influencer dejó en claro que estaba dispuesta a respaldar a cualquier oponente de la Scaloneta con tal de ver caer al equipo albiceleste. El punto cúlmine de este enfrentamiento ocurrió durante la gran final disputada en Nueva Jersey entre las selecciones de Argentina y España.

El encuentro decisivo estuvo fuertemente condicionado por la expulsión del mediocampista argentino Enzo Fernández. La desventaja numérica terminó incidiendo de manera determinante en el desarrollo del juego, el cual se resolvió a favor de la escuadra española por 1-0 durante el tiempo suplementario. Tras la consagración ibérica, Khalifa celebró la victoria habiendo apostado un millón de dólares a favor de España a una cuota de 1,65, lo que le representó una ganancia aproximada de 650.000 dólares.

Lejos de moderar sus mensajes, la celebridad se burló públicamente de Enzo Fernández al compartir un provocativo meme del jugador cuando festejaba su gol a lo "Topo Gigio" y otra similar para ridiculizarlo tras su expulsión. Asimismo, difundió un video al ritmo del tema La perla de la cantante Rosalía, en el que se mofaba del resultado expresando: "¿Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas?". Una grabación donde Khalifa festeja en el balcón de su departamento y en la que la cantante española otorgó un like, lo que le terminó generando una fuerte reprobación del publico argentino a días de su presentación en el Movistar Arena.

Nacida en el Líbano y radicada desde su infancia en los Estados Unidos, Mia Khalifa construyó una figura pública caracterizada por la controversia. Tras haberse graduado en Historia por la Universidad de Texas, Khalifa ingresó a la industria del cine para adultos a fines de 2014 a través de la productora Bang Bros. Su paso por esta actividad fue llamativamente breve: filmó apenas una decena de producciones durante un lapso de aproximadamente tres meses. Sin embargo, ese acotado material bastó para catapultarla a un nivel de notoriedad global sin precedentes dentro del sector.

El disparador de su vertiginoso estrellato —y, al mismo tiempo, el origen de su posterior controversia— fue la divulgación de una escena en la que apareció luciendo un hijab, el velo tradicional islámico. El alejamiento de Khalifa de la industria para adultos se concretó a principios de 2015, motivado por un profundo malestar con los métodos de la producción y el impacto psicológico derivado de la exposición masiva.Tras su retiro, inició una progresiva redefinición de su perfil público para reinsertarse en los medios de comunicación y las plataformas digitales.

En su etapa más reciente, Khalifa logró consolidar una audiencia propia de decenas de millones de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok, transformándose en una de las creadoras de contenido e influencers más influyentes a nivel internacional. En esta nueva etapa, la ex actriz porno diversificó sus ingresos mediante alianzas publicitarias, la moda y plataformas de suscripción directa como OnlyFans utilizando de manera frecuente la provocación y la opinión sobre temas de actualidad para mantener su vigencia mediática.

por R.N.