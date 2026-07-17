Pep Guardiola: "Lo siento, no puedo comparar a Yamal con Messi"

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, con Lionel Messi y Lamine Yamal como figuras centrales de cada selección, vuelve a cobrar sentido una definición que Pep Guardiola dio hace poco más de un año. El entrenador del Manchester City, que dirigió a Messi en su etapa dorada en el Barcelona, fue consultado por la comparación entre el rosarino y la joven estrella española, y no dudó en marcar una distancia clara entre ambos.

En diálogo con DAZN, Guardiola repasó primero las cualidades de Yamal, entonces con apenas 17 años, ya consagrado campeón de la Eurocopa 2024 y pieza clave del Barcelona. Elogió su madurez futbolística, algo que —según explicó— suele conseguirse recién a los 24 o 25 años, y destacó su capacidad para manejar los tiempos del juego sin necesidad de forzar cada jugada individual.

Sin embargo, cuando la conversación derivó hacia una posible comparación directa con Messi, el técnico catalán frenó en seco. "No voy a decir como Leo", arrancó, antes de redondear la frase que se volvió viral en su momento: "Lo siento mucho pero Leo, para mí no habrá nadie, nadie, nadie en el mundo como el argentino, es imposible".

La definición de Guardiola no fue un hecho aislado. El DT, que compartió cuatro años con Messi en el club catalán y ganó junto a él buena parte de los títulos más importantes de esa etapa, había sido igual de contundente meses antes, cuando lo definió directamente como el mejor futbolista de la historia, por encima incluso de Pelé y Diego Maradona.

Aquellas palabras, pronunciadas en pleno debate sobre el recambio generacional del Barcelona, hoy adquieren otra dimensión. Este domingo, en Nueva Jersey, Messi y Yamal compartirán por primera vez una final de Copa del Mundo, pero en veredas opuestas: el capitán de Argentina buscará coronar una carrera irrepetible, mientras el joven extremo intentará dar el golpe que consagre a España como campeona con apenas 19 años.

La frase de Guardiola, lejos de perder vigencia, funciona hoy como un contexto ineludible para leer el duelo. Para el entrenador que mejor conoció a ambos —o al menos a uno de ellos en su máximo esplendor— la distancia entre las dos generaciones sigue siendo, según sus propias palabras, imposible de saldar.

Semanas después de esa entrevista, el propio Guardiola volvió sobre el tema y matizó el peso que le estaba poniendo al joven talento español. Remarcó que no era justo exigirle a un futbolista de 17 años el mismo rendimiento que a una leyenda irrepetible, y que lo mejor para Yamal era crecer con libertad, sin cargar con la etiqueta de "heredero" de Messi. Una aclaración que, de cara a la final del domingo, también sirve para dimensionar la magnitud del desafío que tiene por delante el extremo del Barcelona.