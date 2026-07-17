Cómo es el anillo que la FIFA le dará al campeón del Mundial

La FIFA sumará por primera vez en su historia la tradición de los anillos de campeón, un gesto tomado de las grandes ligas estadounidenses que ahora también tendrá su versión mundialista. La pieza, diseñada bajo la gestión de Gianni Infantino, se entregará a los 30 integrantes del plantel y cuerpo técnico que levante la Copa este domingo en la final entre España y Argentina, en Nueva York-Nueva Jersey.

El anillo está inspirado en una costumbre habitual en la NBA, la NFL, la NHL y las Series Mundiales de béisbol, donde este tipo de joyas corona a los campeones como símbolo adicional al trofeo. En total se fabricarán 2.026 unidades: apenas 30 serán para los jugadores y el cuerpo técnico del equipo ganador, mientras que las 1.996 restantes, numeradas, quedarán disponibles para la venta entre los aficionados de todo el mundo.



El diseño combina tradición y personalización. Una de las caras exhibe el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que la otra se adapta a la identidad del equipo campeón. Cada pieza estará numerada individualmente, se ajustará a medida y llegará acompañada de un certificado de autenticidad, algo inédito para una entrega de este tipo en un Mundial.

La ceremonia tendrá dos instancias. Apenas termine el partido, el capitán y el entrenador del equipo ganador recibirán anillos provisionales para el festejo inmediato. Los 30 definitivos, en cambio, se confeccionarán a medida y se entregarán más adelante a cada uno de sus destinatarios.

Sobre los materiales, todavía no hay precisiones oficiales, aunque las imágenes difundidas por la FIFA sugieren que estarían realizados en oro amarillo —de entre 14 y 18 quilates, según las estimaciones— e incluirían piedras preciosas engastadas, como diamantes, rubíes o zafiros, que elevan considerablemente su valor. Ese tipo de detalles es habitual en los anillos que se entregan en las otras grandes ligas de Estados Unidos.

El valor estimado de cada unidad rondaría los 130.000 euros, una cifra cercana a la de los anillos que reciben los campeones de la NBA. El monto final, de todos modos, podría variar según la cantidad de piedras preciosas incorporadas y dependerá también de si la FIFA decide mantener esta tradición en futuros Mundiales o si el anillo queda como un objeto exclusivo de la edición 2026, lo que aumentaría todavía más su valor simbólico para los campeones.