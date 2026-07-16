Video viral: Messi descubre el machete en la botella del arquero inglés para los penales

Una de las postales más insólitas del Mundial se produjo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tras el pitazo final de la dramática semifinal entre Argentina e Inglaterra. Mientras la selección albiceleste celebraba el pase a la final, el masajista del plantel, Marcelo "Daddy" D'Andrea, divisó y recogió un objeto abandonado sobre el césped: la botella de agua de Jordan Pickford. Al inspeccionarla, descubrió que el arquero británico llevaba adherido un minucioso "machete" impreso, titulado "Argentina Penalty Taker List", con las tendencias de remate de los 23 futbolistas argentinos ante una eventual tanda de penales.

Las cámaras de TyC Sports registraron en directo la secuencia del hallazgo. D'Andrea llamó de inmediato a un sector del campo a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi para exhibirles el botín táctico. El video viral muestra a los campeones de Qatar 2022 sosteniendo el envase plástico mientras el capitán, con el ceño fruncido y visible sorpresa, intentaba descifrar las anotaciones escritas en inglés. El defensor Senesi, debido a su dominio del idioma, actuó como traductor improvisado revelando las directrices de los analistas británicos.

Sobre el astro rosarino, la instrucción explícita rezaba: "fake left, dive right" (amagar a la izquierda, lanzarse a la derecha), un análisis ante el cual Messi sonrió con incredulidad, sugiriendo a sus compañeros que si el guardameta ejecutaba esa estrategia, él simplemente cambiaría la dirección del tiro. Posteriormente, D'Andrea trasladó el recipiente hacia donde se encontraba Enzo Fernández. Al buscar su propio nombre, el mediocampista soltó una carcajada al leer que la indicación para su remate era "stand central" (quedarse en el centro); acto seguido, Fernández lanzó un puño amistoso al masajista y señaló al cielo, agradeciendo con alivio no haber tenido que arriesgar el boleto mundialista desde los doce pasos. El preparador físico de la Selección, Luis Martín, terminó por inmortalizar el episodio publicando una fotografía nítida del papel en sus redes sociales acompañada de la frase irónica: "Lástima, no teníamos los mismos planes, che".

La existencia de este envase estratégico se debió a un planteamiento defensivo que estuvo a punto de rendirle frutos a Inglaterra, en un partido de altísima fricción táctica y emocional. Durante la primera mitad, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró neutralizar los circuitos ofensivos de la Scaloneta, llevando el juego a un terreno sumamente disputado en la mitad de la cancha y con escasas opciones de peligro. La tensión escaló en la segunda parte cuando Anthony Gordon anotó el primer gol para los Tres Leones.

En medio de la euforia, Pickford —quien venía siendo figura con atajadas notables ante remates de Julián Álvarez y el propio Nicolas González— festejó de manera provocativa hacia el banco argentino. Con la ventaja a su favor, Tuchel ordenó un repliegue severo, introduciendo defensores adicionales con el claro objetivo de resistir las embestidas, aguantar el resultado o, en su defecto, arrastrar la definición hasta el tiempo suplementario y la posterior tanda de penales.

Sin embargo, la fisonomía sumamente competitiva y el temperamento de la Scaloneta terminaron por desbaratar la resistencia británica en una remontada formidable sobre la agonía del juego. El quiebre definitivo se gestó a través de la rebeldía ofensiva de Argentina, que sumó piezas en ataque y cercó a Inglaterra en su propia área. El empate llegó mediante un potente remate de media distancia de Enzo Fernández que vulneró las manos del guardameta inglés. La celebración de la igualdad reflejó la temperatura del partido, evidenciada en el defensor Cristian "Cuti" Romero, quien corrió desahogadamente a gritarle el gol en la cara a un Pickford visiblemente descolocado.

Cuando el partido parecía encaminarse inexorablemente hacia la prórroga, la jerarquía individual y el recambio de piezas de Lionel Scaloni evitaron el desgaste físico y mental de los penales. En el tiempo de descuento, tras recuperar una pelota en ofensiva, Messi frotó la lámpara y envió un centro milimétrico al corazón del área. El delantero Lautaro Martínez, quien acababa de ingresar al terreno de juego, se anticipó a la zaga inglesa y conectó un cabezazo certero en la primera pelota que tocó para establecer el 2-1 definitivo.

Lamentablemente para el conjunto inglés, Pickford quedó a mitad de camino con su estrategia y fue protagonista involuntario de la eliminación de su país dejando archivadas, de forma definitiva, las detalladas instrucciones de su botella de agua. Con este triunfo épico en los 90 minutos reglamentarios, la Selección avanzó de manera directa a la gran final del torneo, donde se medirá ante España para defender la corona mundial.