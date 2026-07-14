Maxi López contra el influencer Speed tras su intento de "mufar" a la Argentina: "Vigilante"

La clasificación de la Selección a semifinales del Mundial 2026, tras el 3 a 1 sobre Suiza en Kansas, dejó una escena que se viralizó tanto como el resultado deportivo: el cruce entre Maxi López y el streamer estadounidense Speed, señalado desde hace semanas por los hinchas como el "mufa" oficial del torneo.

Speed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., asistió al estadio con la camiseta argentina puesta, aunque con la intención declarada de que ganara Suiza.

No era la primera vez que jugaba a la provocación: durante todo el Mundial fue de partido en partido usando la camiseta del rival de cada selección que enfrentaba, en una estrategia que sus propios seguidores bautizaron como su "maldición", ya que los equipos a los que apoyaba solían terminar eliminados o derrotados.

Esa fama lo acompañó durante toda la competencia y también generó polémica en otros cruces, como el que protagonizó antes del partido entre Francia y Marruecos. Incluso llegó a asegurar, entre risas, que había distraído a Lionel Messi en el penal que el capitán argentino falló ante Egipto.

Esta vez tampoco le funcionó: cuando Lautaro Martínez marcó el tercer gol argentino, el streamer se retiró del estadio, no sin antes ser increpado por un hincha que lo reconoció en la tribuna.

Esa actitud no pasó inadvertida para Maxi López, quien cubre el Mundial 2026 para Telefe como corresponsal en Estados Unidos. Al aire, junto a Claudio "Turco" Husaín y Sofía Martínez, el exdelantero de River Plate y Barcelona le habló directo a cámara, con el folclore futbolero como excusa: "Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche", disparó entre risas.

Y redobló la apuesta con una frase que se replicó de inmediato en redes sociales: "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo".

Lejos de bajar el perfil, Speed ya anticipó que repetirá la maniobra en la semifinal ante Inglaterra, que se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta: esta vez asistirá vestido con los colores ingleses, con la esperanza de que el amuleto funcione en sentido contrario para la Scaloneta.

La advertencia de López, de todos modos, quedó flotando como una de las postales más comentadas de la previa, en sintonía con el tono que buena parte de los hinchas argentinos viene usando con el streamer desde hace semanas en las redes sociales.