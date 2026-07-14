El divertido video sobre la relación entre Scaloni y su ayudante Pablo Aimar

En medio de la ilusión por la semifinal del Mundial 2026, circula en las redes un montaje editado con música que repasa la relación entre Lionel Scaloni y Pablo Aimar. El video alterna imágenes de archivo de ambos como jóvenes futbolistas con tomas actuales de los dos trabajando juntos desde el banco de la Selección, sin una escena puntual: es, ante todo, un repaso nostálgico de una amistad de años, del tipo que suele viralizarse entre los hinchas en la previa de los partidos más importantes.

Esa amistad, de hecho, arrancó como jugadores: Scaloni y Aimar fueron futbolistas en la misma época y, aunque nunca compartieron plantel en sus clubes, sí vistieron juntos la camiseta de la Selección Argentina, tanto en las divisiones juveniles como en el plantel mayor. Aquellas imágenes de juventud, más despreocupadas y sin las responsabilidades de hoy, son las que reflotan cada tanto en las redes y contrastan con el gesto serio que ambos suelen mostrar durante los partidos. De ahí viene buena parte de la confianza que se ve hoy en las imágenes del video.

Esa confianza se trasladó, con el tiempo, al trabajo diario. Aimar fue una de las primeras personas a las que Scaloni consultó antes de aceptar el cargo de entrenador, y desde entonces se convirtió en su ayudante de campo y mano derecha, junto a otros excompañeros de aquella generación como Walter Samuel y Roberto Ayala. Más allá de las tareas específicas de cada uno dentro del cuerpo técnico, Aimar suele ser el interlocutor directo de Scaloni en el banco durante los partidos, además de uno de sus compañeros habituales en los momentos de descompresión fuera de la cancha. Esa mezcla de trabajo y amistad es, para buena parte del entorno de la Selección, una de las claves menos visibles del ciclo.

Esa complicidad quedó a la vista una vez más esta semana: tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026 ante Suiza, Scaloni y Aimar salieron a pasear en bicicleta por las calles de Kansas City para reencontrarse con sus familias, en una escena que un hincha argentino contó haber presenciado casi de casualidad. Postales como esa, mezcladas con las imágenes de juventud que circulan en redes, explican por qué el vínculo entre ambos se volvió, con los años, uno de los pilares silenciosos del ciclo más ganador de la Selección.