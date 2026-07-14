El "último asado" de "Chiqui" Tapia antes de la semifinal con Inglaterra

Musicalizado con el clásico tango "Por una cabeza" de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, Claudio "Chiqui" Tapia compartió un video despidiéndose de su estadía en Kansas City con una parrillada y mencionando unas sentidas palabras. El presidente de la AFA, vestido de ropa deportiva y gafas oscuras, señaló: "Primer objetivo cumplido, cuarenta y cinco días en Kansas. Vamos a preparar el asado, el último de Kansas, para los campeones del mundo. Arranca lo mejor".

Haciendo gala de cierta experiencia para preparar el asado, en el editado se lo observa al dirigente deportivo haciendo uso de la parrilla con varios cortes de vacío, siendo enfocando en detalle el anillo con la figura de Gardel. Desde hace unas semanas, el titular del fútbol argentino tiene una fuerte actividad en redes sociales transmitiendo su día a día acompañando a la Selección nacional.

Tras el triunfo de cuartos de final sobre Suiza, Tapia publicó un curioso video en su cuanta de X que rápidamente se viralizó. Sonriendo a cámara y con una evidente relajación luego de la dramática victoria sobre el conjunto suizo, pronunció la frase: "Qué hermoso día, ¿verdad? Cómo brilla el sol", las clásicas líneas que rememoran al meme de Guillermo Francella.

Sin embargo, mientras el presidente de la AFA acompaña a la Scaloneta durante la Copa del Mundo en Estados Unidos, su situación judicial continúa avanzando en Argentina. La causa principal que involucra al dirigente y al tesorero Pablo Toviggino gira en torno a una presunta apropiación indebida de tributos vinculados con obligaciones fiscales de la AFA. La investigación, impulsada por ARCA, tendría un monto superior a los 19.000 millones de pesos.

El juez Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros integrantes de la conducción de la AFA por los presuntos delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada. Como parte de esa resolución también dispuso embargos por 350 millones de pesos para los implicados. A fines de junio, la Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino y dejó firme la situación procesal de Tapia y de la propia AFA.

El tribunal mantuvo la imputación respecto de ambos dirigentes por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones, aunque revocó por prematuros los procesamientos de otros dirigentes, entre ellos Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, al entender que respecto de ellos la investigación debía profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva. Con esta resolución, el expediente quedó más cerca de la etapa de juicio oral, aunque todavía restan instancias procesales antes de una sentencia definitiva.