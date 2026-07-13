Jugadores de futbol: uno de los commodities que más exportamos al Reino Unido

A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un dato económico le puso otro condimento a la previa: el capital que representan los futbolistas argentinos que juegan en la Premier League está prácticamente a la par de todo lo que el país exportó en mercancías al Reino Unido durante el último año.

Según estimaciones de la plataforma Transfermarkt, el valor de mercado combinado de los argentinos que hoy pertenecen a clubes de la Premier League ronda los 445 millones de euros, unos USD 507 millones. En paralelo, las exportaciones argentinas de bienes físicos al Reino Unido totalizaron en 2025 unos USD 577,6 millones, según cifras de la Cancillería. La brecha entre ambos números apenas supera los USD 70 millones.

Esa diferencia podría esfumarse si prospera el pase que más ruido genera en el mercado: el interés del Arsenal por Julián Álvarez, hoy en el Atlético de Madrid y valuado en 100 millones de euros, aunque su eventual venta a la Premier League dispararía esa cifra muy por encima. De hecho, el propio Atlético habría ofrecido como contrapartida sumar a dos argentinos que hoy juegan en Inglaterra, Mac Allister y Cuti Romero, para retener al delantero cordobés.

Cinco de los titulares de Lionel Scaloni juegan actualmente en Inglaterra: Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Cristian "Cuti" Romero (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Enzo Fernández (Chelsea) y Alexis Mac Allister (Liverpool), con una valuación conjunta de más de 257 millones de euros. A ellos se suman Marcos Senesi (Bournemouth, con pase acordado al Tottenham), Valentín Barco (Chelsea), Alejandro Garnacho (Chelsea), Valentín Castellanos (West Ham), Emiliano Buendía (Aston Villa), Carlos Alcaraz (Everton), Claudio Echeverri (Manchester City, a préstamo en Girona), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Facundo Buonanotte (Brighton), Aaron Anselmino (Chelsea), Julio Soler (Bournemouth) y el arquero Walter Benítez (Crystal Palace).

Del lado de las exportaciones tradicionales, el principal producto argentino que compra el Reino Unido son los residuos de la industria alimentaria, básicamente harina y pellets de soja, por unos USD 274 millones, seguido por las bebidas y vinos —con el Malbec como estandarte— y las semillas oleaginosas. En sentido inverso, ningún futbolista inglés juega en la Primera División argentina, lo que deja un saldo claramente favorable para el país en materia futbolística, muy por arriba del superávit comercial de bienes con el Reino Unido, que en 2025 fue de apenas USD 84 millones.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio, a las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego.