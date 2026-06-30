El video con IA de Messi y las estrellas del Mundial retratados como marginales

Una nueva producción hecha con inteligencia artificial volvió a poner a la Selección argentina en el centro de la escena viral, esta vez con un costado absurdo y carcelario. El artista Fernando De Luca, conocido en redes como @ferdeluca, estrenó "El último penal", una serie ficticia de capítulos cortos donde las grandes figuras del Mundial terminan tras las rejas, lejos de las canchas y de cualquier formalidad futbolística.

De Luca ya tiene un historial probado en el género del humor digital con IA: viene de cosechar millones de reproducciones con videos animados que parodian a políticos argentinos y a personajes reconocidos de la televisión, todos retratados con un nivel de detalle visual que sorprende por su realismo. Esta vez decidió correr el eje hacia el fútbol y eligió como protagonistas a la "Scaloneta", el plantel que metió a la Argentina entre las potencias mundiales del deporte, para construir una trama completamente inventada.

El primer episodio, ya disponible en su cuenta de Instagram, muestra a Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y Lionel Messi recién ingresados a un penal ficticio, con uniformes de recluso y una estética que remite, con guiños sueltos, al universo de El Marginal. Messi aparece como la voz cantante del grupo: vestido con la remera de Newell's Old Boys, el club de sus amores, les explica a sus compañeros de celda cómo funciona el lugar y qué deben esperar de los próximos días encerrados.

La sorpresa llega cuando el capitán revela que compartirán pabellón con Harry Kane, Cristiano Ronaldo y Neymar, tres de los máximos rivales históricos del combinado nacional en las canchas del Mundial. "Nos van a estar encima", advierte Messi en el video, en un tono que mezcla la épica deportiva con el costumbrismo carcelario de manera deliberadamente ridícula. El cruce entre estrellas que se enfrentaron en finales y duelos memorables, ahora conviviendo en una misma celda, es justamente el corazón del chiste.

La estética hiperrealista lograda con inteligencia artificial, sumada al humor absurdo y al ida y vuelta entre los jugadores, generó que el video se viralizara rápidamente entre los hinchas apenas se publicó. De Luca ya adelantó que "El último penal" tendrá más entregas cortas, por lo que se espera que el resto del plantel campeón también termine, tarde o temprano, tras las rejas de esta ficción digital que promete seguir dando que hablar.