Colapinto se suma a la Messimanía y se pone la 10 del capitán

Franco Colapinto encontró la forma perfecta de celebrar la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026. El piloto de Alpine llegó este jueves al circuito de Spa-Francorchamps, donde este fin de semana se correrá el Gran Premio de Bélgica, luciendo la camiseta de su ídolo, Lionel Messi. Con mate en mano y sonrisa de oreja a oreja, el pilarense, hincha confeso de Boca, caminó hacia el box de su equipo pocas horas después del 2-1 albiceleste frente a Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta.

La postal generó revuelo entre los propios compañeros de Colapinto, ya que Alpine tiene su base de operaciones en Enstone, Oxfordshire, en pleno territorio inglés. Lejos de guardarse la algarabía, el corredor argentino se encargó de chicanear a los miembros ingleses de la escudería apenas los cruzó en el paddock. Cuando la cámara del equipo le preguntó si estaba contento esa mañana, respondió con picardía: "Yo sí, ¿y vos?... un minuto de silencio", en referencia directa al golpe que significó la eliminación para el conjunto europeo.

Desde las redes de Alpine no tardaron en seguirle el juego y le dedicaron un comentario en tono de broma sobre su nuevo look de hincha mundialista. Antes del partido, Colapinto ya había caldeado el ambiente en la previa: había expresado sus ganas de que llegara el enfrentamiento entre la Argentina y el país de origen de buena parte de su equipo, y había prometido, con humor, definir "quién estaba más contento" al día siguiente. La chicana, entonces, ya venía anunciada.

El vínculo entre el piloto y el capitán de la Selección no es nuevo y viene creciendo desde hace meses. En mayo pasado, Colapinto había visitado el predio de entrenamiento de Inter Miami, y días más tarde fue el propio Messi quien correspondió el gesto: se acercó junto a su familia al Autódromo Internacional de Miami para alentarlo durante el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en esa ciudad. Aquella vez, el pilarense había dejado en claro, a través de sus redes sociales, la admiración que siente por el capitán albiceleste, a quien definió como su ídolo.

Ahora, con la Selección a un paso de la gloria, el corredor argentino deberá poner el foco en su propio desafío deportivo. Bélgica figura entre sus circuitos favoritos del calendario, algo que él mismo remarcó en declaraciones recientes sobre lo que representa correr en Spa-Francorchamps. Este domingo, apenas unas horas antes de que la Argentina dispute la final del Mundial ante España, Colapinto buscará sumar un buen resultado y, con algo de suerte, une la doble alegría con la que sueña buena parte del país.