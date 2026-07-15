Claudia Villafañe se puso la camiseta de Maradona contra los ingleses

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra quedó atravesada por una escena cargada de emoción, historia y simbolismo. Claudia Villafañe sorprendió a los televidentes al aparecer con la histórica camiseta azul que Diego Armando Maradona utilizó frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, una de las reliquias más valiosas de la historia del deporte argentino.

La exesposa del capitán campeón del mundo participaba del programa La Cocina Rebelde, conducido por Jimena Monteverde, cuando se quitó el saco y dejó al descubierto la camiseta original, generando la ovación del estudio y un inmediato impacto en las redes sociales. La conductora destacó que la prenda conservaba incluso las marcas del uso de aquella inolvidable tarde en el Estadio Azteca. "Primero quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original", comentó al advertir pequeñas señales del paso del tiempo sobre una camiseta que se convirtió en uno de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol mundial.

Villafañe aprovechó la ocasión para relatar una de las historias menos conocidas detrás de aquella casaca. Recordó que Carlos Bilardo había decidido descartar la camiseta suplente habitual porque resultaba demasiado pesada para jugar bajo las altas temperaturas de México y que, a pocas horas del encuentro frente a Inglaterra, integrantes de la delegación argentina debieron salir a buscar una alternativa más liviana.

"Consiguieron unas camisetas azules que no tenían el escudo bordado", explicó la viuda del astro al reconstruir la improvisación que terminó dando origen a una de las prendas más famosas del deporte. Según relató, los escudos fueron retirados de otras camisetas y cosidos manualmente sobre las nuevas remeras antes del partido. "Los escudos fueron bordados a mano", recordó, al describir el trabajo artesanal realizado durante la concentración argentina.

Ese relato coincide con las reconstrucciones históricas realizadas durante los últimos años sobre la confección de la camiseta. Diversos protagonistas señalaron que el utilero Tito Benros y el gerente de la AFA Rubén Moschella encontraron en México un modelo más liviano de la marca Le Coq Sportif, al que posteriormente se le cosieron los escudos de la Asociación del Fútbol Argentino y se le colocaron números plateados originalmente destinados al fútbol americano. Maradona quedó fascinado con aquella indumentaria y, según recordó años después, al verla exclamó: "Con esta les ganamos a los ingleses".

El partido disputado el 22 de junio de 1986 ocupa un lugar único en la memoria colectiva del deporte. Apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final del Mundial de México. Diego Maradona protagonizó una actuación considerada por muchos especialistas como la mejor exhibición individual en la historia de las Copas del Mundo. Primero convirtió el célebre gol conocido como "La Mano de Dios" y, apenas unos minutos más tarde, marcó el denominado "Gol del Siglo", dejando en el camino a cinco futbolistas ingleses y al arquero Peter Shilton antes de definir.

Argentina ganó 2-1 y terminaría consagrándose campeona del mundo pocos días después. Aquella victoria trascendió el plano deportivo y pasó a representar, para buena parte de la sociedad argentina, una revancha simbólica exclusivamente futbolística frente a un rival con el que existía una fuerte carga histórica. Cuarenta años después, esa historia vuelve inevitablemente al centro de la escena porque Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse en una semifinal mundialista.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega respaldado por una estructura consolidada, con Lionel Messi como principal referencia futbolística y emocional y una base que conserva buena parte del plantel que conquistó los títulos internacionales de los últimos años. La Albiceleste alcanzó esta instancia tras superar la fase de grupos y eliminar sucesivamente a Cabo Verde, Egipto y Suiza en las rondas de eliminación directa, mostrando nuevamente una identidad colectiva basada en la presión, la posesión y la capacidad para resolver partidos de máxima exigencia.

Inglaterra, conducida por Thomas Tuchel, también arriba fortalecida después de un recorrido sólido en el torneo. Con Harry Kane como referencia ofensiva, Jude Bellingham como figura del mediocampo y una de las plantillas de mayor jerarquía del campeonato, los ingleses superaron la fase de grupos y posteriormente avanzaron en las instancias eliminatorias hasta instalarse entre los cuatro mejores del Mundial. El cuerpo técnico británico trabajó especialmente sobre la intensidad física, el juego aéreo y las transiciones rápidas, aspectos considerados fundamentales para enfrentar a una selección argentina que llega con un funcionamiento colectivo ampliamente consolidado.

El ganador de esta semifinal obtendrá el pasaje a la final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España, triunfador de la otra llave del torneo. El equipo derrotado, en cambio, disputará el encuentro por el tercer puesto contra Francia.