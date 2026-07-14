Encuesta: Karina Milei tiene 65 por ciento de imagen negativa

a consultora Casa Tres, dirigida por la analista política Mora Jozami, difundió su más reciente estudio nacional de opinión pública, un relevamiento que volvió a reflejar un escenario de fuerte desgaste para buena parte de la dirigencia política argentina y que expone, en particular, un deterioro de la imagen de varios de los principales referentes de La Libertad Avanza.

El trabajo, realizado sobre una muestra nacional representativa de personas mayores de 16 años mediante entrevistas online, relevó percepciones sobre dirigentes políticos, principales preocupaciones sociales y evaluación de la coyuntura económica y política. La encuestadora es una de las más utilizadas por el periodismo especializado y suele ser difundido por los principales medios de noticias.

Uno de los datos que mayor atención despertó fue el nivel de rechazo que registra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien aparece entre las dirigentes con peor diferencial de imagen del sistema político. De acuerdo con la encuesta, su imagen negativa alcanza el 65%, mientras que su imagen positiva es de solo 27%, por debajo de los niveles registrados por otros integrantes del oficialismo, consolidando una tendencia de desgaste que la consultora ya había detectado en mediciones anteriores.

Patricia Bullrich, que en los últimos meses desafió la conducción de la hermana del Presidente, tiene la mejor imagen de la dirigencia política con 45%, y 51% de negativa. Mientras tanto, la positiva de Javier Milei llega a 43% y la negativa 54%, la de Cristina Kirchner a 43% y la negativa 55%, mientras que Axel Kicillof tiene 43% de positiva y 51% de negativa. Más abajo está Mauricio Macri con 35% de positiva y 63% de negativa. Cerrando el conteo, el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió 19% positiva y 72% negativa.

A pesar de que la imagen de la gestión libertaria aumentó 3% entre mediados y finales de junio, el trabajo de Jozami deja varios puntos preocupantes para el Gobierno. Basado en estos datos, el gobernador bonaerense, Kicillof, aparece como el principal opositor a Javier Milei, sacándole casi 13 puntos de ventaja a Cristina Kirchner que arrastra solo 23%, quedando percibido como el mayor opositor al gobierno con 36 puntos.

En cuanto a la gestión libertaria, la aprobación llega al 40% y la desaprobación al 57%. El dato curioso es que entre los votantes de Milei, el 21% desaprueba. En el área metropolitana la desaprobación llega al 62% y en el interior al 55%. Un 30% considera que el año próximo la situación de la Argentina estará mejor, un 25% que estará igual y un 42% peor. El 22% de los jóvenes de 16 a 29 años cree que el país va a estar peor y entre los adultos de entre 50 y 65 años los pesimistas alcanzan el 45%.

En términos metodológicos, Casa Tres informó que el estudio fue elaborado mediante un relevamiento nacional de 2.360 entrevistas online y presencial realizadas a personas mayores de 16 años residentes en todo el país del 23 al 30 de junio. La muestra fue estratificada por región geográfica y posteriormente ponderada según variables demográficas como sexo, edad y nivel educativo, con el objetivo de reproducir la composición del padrón poblacional argentino.