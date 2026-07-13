El desbocado festejo de Milei tras el triunfo de la Selección: "LRPMQLRCRMP..."

Tras el 3-1 en el alargue, que le dio a la Selección el pase a semifinales, el mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje breve y efusivo: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", apelando a una de las expresiones que más suele utilizar desde su irrupción en la política y acompañándola con una larga sucesión de siglas que remiten a un popular y fuerte insulto.

La publicación se viralizó de inmediato y fue replicada por miles de usuarios que también celebraban la clasificación.

El festejo llegó luego de un partido que se definió recién en el tiempo suplementario. Después de que Argentina y Suiza igualaran 1-1 en los 90 minutos, con goles de Alexis Mac Allister y Dan Ndoye, el encuentro se estiró hasta el alargue.

Allí, Julián Álvarez marcó el segundo tanto argentino con un remate al ángulo, y Lautaro Martínez cerró el resultado ya en tiempo de descuento, asegurando el pase a la próxima instancia.

No es la primera vez que el mandatario deja ver su costumbre de seguir de cerca los partidos de la Selección ni de recurrir a ese tipo de expresiones. Días atrás, tras la remontada ante Egipto en octavos de final, Milei había hablado con la voz quebrada en diálogo con el periodista Gabriel Anello, de Radio Mitre.

En esa oportunidad, contó que vivió el partido junto a su hermana Karina Milei en la Quinta de Olivos y también se despachó con un exabrupto similar al reconocer cuánto lo hizo sufrir el desarrollo del encuentro. Además, aprovechó para reiterar su admiración incondicional por Lionel Messi, de quien se declara fanático confeso.

Con la clasificación confirmada, el próximo desafío para el equipo de Lionel Scaloni será nada menos que Inglaterra, este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un lugar en la final del Mundial 2026 en juego.