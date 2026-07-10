La salida de amigas de Patricia Bullrich y Zulemita Menem

La senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich compartió una cena con un grupo de amigas que incluyó a Zulemita Menem y a la conductora y productora Natalia "Naty" De Negri, en un encuentro del que ambas dejaron registro en sus redes sociales.

"Hermosa noche con mujeres empoderadas", escribió Bullrich al compartir imágenes de la comida junto a De Negri, Menem y varias otras amigas, en un posteo que rápidamente circuló entre sus seguidores.

Horas más tarde, Zulemita Menem sorprendió a sus seguidores al subir, sin demasiado aviso previo, una fotografía del encuentro musicalizada con el tema "Costumbres Argentinas", una elección que le dio al posteo un tono nostálgico, evocando aires familiares y de otra época. La imagen había sido publicada originalmente por De Negri, y Menem optó por repostearla en sus propias historias.

Zulemita Menem es hija del expresidente Carlos Menem y de Zulema Yoma. Ocupó un rol protocolar cercano al de primera dama durante buena parte de la segunda presidencia de su padre y, en la actualidad, es empresaria: está al frente de una concesionaria oficial de la marca Toyota en el barrio de Núñez.

Naty De Negri, por su parte, es una conductora, productora y empresaria argentina radicada en Miami desde hace más de una década, ganadora de numerosos premios Emmy Suncoast por sus documentales de corte humanitario y social. Saltó a la fama en los años noventa por su relación con el mediático Caso Coppola, y en los últimos tiempos construyó un perfil más cercano al mundo político y diplomático, con vínculos que la acercaron también al entorno de Javier Milei.

Bullrich, que dejó el Ministerio de Seguridad para asumir como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, encabeza además el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La cena se suma a otras salidas y postales entre mujeres del entorno libertario que Bullrich suele compartir en sus redes, en las que combina agenda política y vínculos personales.

El encuentro llega en un momento de fuerte exposición pública para la senadora, que en las últimas semanas consolidó su nuevo rol en el Congreso tras dejar la cartera de Seguridad, hoy a cargo de Alejandra Monteoliva. En ese contexto, las imágenes de la cena circularon como una postal informal, alejada de la agenda legislativa.