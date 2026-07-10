Ramiro Marra, afuera de la política, adentro del boliche

El influencer y notero conocido como Lizard, famoso por sus entrevistas virales en boliches y eventos nocturnos, se topó esta vez con un protagonista inesperado: Ramiro Marra, extitular del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, en pleno boliche en Miami.

Marra, que fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre de 2025 y que meses antes había sido expulsado del espacio libertario tras votar a favor de una suba de impuestos porteña, se encuentra actualmente en Estados Unidos siguiendo de cerca el Mundial, y fue en ese contexto que se cruzó con Lizard en la salida nocturna. Relajado y con ganas de chicanear frente a la cámara, el extitular del bloque libertario no esquivó el ida y vuelta.

Consultado por la vida amorosa, alguien del entorno lanzó que Marra "está muy de novio" con una influencer, versión que el propio Marra evitó confirmar: ante la repregunta directa, respondió con evasivas y no quiso dar precisiones sobre si efectivamente está en pareja.

En el ida y vuelta también apareció la referencia a la "colección de Atún", en alusión al video que Marra protagonizó en mayo de 2024, en plena campaña electoral, cuando declaró el "fin del stockeo" y contó que se había comido todas las latas de atún que acumulaba como estrategia de ahorro frente a la inflación. Aquel video, en el que Marra festejaba haber bajado de peso a fuerza de atún, se había viralizado en su momento y quedó instalado como una marca de identidad del legislador. En la charla con Lizard, Marra retomó la broma y aseguró, entre risas, que había vuelto a bajar de peso, y que es justamente esa bajada de peso la que ahora le da ganas de salir de noche.

Sobre el Mundial, Marra se mostró conforme con el andar de la Selección y calificó a Leandro Paredes como la revelación del torneo. También se metió con la política de fondo cuando, en tono de joda, señaló que en el boliche había "kukas" entre los presentes, aunque acotó que muchos se declaran libertarios apenas cruzan a Estados Unidos.

El clima cambió cuando Lizard le preguntó directamente por su relación actual con Javier Milei, con quien Marra rompió públicamente tras su expulsión de La Libertad Avanza en enero de 2025. El extitular del bloque libertario se incomodó visiblemente con la pregunta, evitó dar una respuesta concreta sobre el vínculo y, ante la insistencia sobre si el Presidente le atendería el teléfono, cerró el tema de forma tajante: "Nunca voy a responder esto", dijo, antes de despedirse de la nota.