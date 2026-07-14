La mujer que se volvió viral en redes por su increíble parecido con Haaland

En medio de la efervescencia futbolera que atraviesa Erling Haaland durante el Mundial 2026, un fenómeno paralelo se apoderó de las redes sociales: un video que muestra a una joven rusa con un llamativo parecido físico al delantero noruego del Manchester City se volvió furor viral en cuestión de horas.

El clip, compartido inicialmente por la madre de la chica en un posteo en ruso donde le preguntaba a sus seguidores si no les parecía que su hija se parecía a una estrella, muestra a la joven en distintos ángulos y con looks variados -de riguroso negro, con anteojos, en clave casual-, superpuesta a imágenes y videos del propio Haaland, tanto festejando goles como con su clásico gesto serio. La chica, seria y con la mirada fija en cámara, apenas esboza alguna expresión frente a la comparación, lo que sumó todavía más gracia al video.

El contraste entre la seriedad de la protagonista y lo exagerado del paralelismo -cara alargada, mandíbula marcada, ojos claros, cabello rubio y hasta gestos similares- terminó de potenciar el efecto cómico que explica buena parte de la viralización. Usuarios de distintos países replicaron el video en TikTok, Instagram y X, y muchos etiquetaron al propio futbolista para que viera la comparación. En pocas horas, el clip acumuló millones de reproducciones y una catarata de comentarios que se dividieron entre quienes encontraban el parecido asombroso y quienes lo consideraban una simple exageración del montaje.

El fenómeno se sumó a una serie de casos similares que circularon en paralelo durante el Mundial, con otras jóvenes de distintos países que también fueron comparadas con el delantero noruego por sus rasgos físicos o por imitar sus gestos y celebraciones más icónicas. Haaland, una de las grandes figuras del torneo por su nivel goleador, todavía no se habría referido públicamente al tema, aunque ya son varios los videos de este estilo que le llegaron etiquetados en sus redes.

Este tipo de comparaciones de "doppelgängers" o parecidos famosos, muy habituales en TikTok, encontró en el Mundial un terreno fértil para viralizarse: la enorme exposición mediática de Haaland durante la competencia hizo que cualquier parecido, real o exagerado por el montaje, se convirtiera de inmediato en tendencia y motivo de risa para miles de usuarios en las redes sociales de todo el mundo.