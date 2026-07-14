Subastarán la pelota con la que Maradona le hizo su histórico gol a los ingleses

El balón del partido Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986, con el que Diego Armando Maradona convirtió tanto "La Mano de Dios" como el "Gol del Siglo", será subastado próximamente y se espera sumas millonarias. En medio de la euforia por el próximo superclásico internacional entre el seleccionado albiceleste contra su par ingles en la semifinal de la Copa 2026, se dio a conocer la novedad que la pelota Adidas Azteca utilizada hace 40 años en aquel desafío se ofrecerá en un remate en New York.

La casa estadounidense Heritage Auctions anunció que pondrá a la venta el histórico balón utilizado en los cuartos de final del 22 de junio de 1986. La subasta comenzará el 31 de julio y se extenderá durante 21 días, con un precio inicial de 2,5 millones de dólares. La firma estima que podría alcanzar 10 millones de dólares o incluso más, lo que convertiría a la pelota en uno de los objetos de memorabilia futbolística más valiosos de la historia.

El balón cuenta con una procedencia bien documentada. Permaneció durante más de tres décadas en poder del árbitro tunecino Ali Bin Nasser, quien dirigió aquel encuentro. En 2022 fue subastado por primera vez y adquirido por un comprador anónimo por unos 2,37 millones de dólares. Ahora vuelve al mercado de la mano de Heritage Auctions, acompañado por documentación de autenticidad y peritajes fotográficos que certifican que se trata del balón utilizado en ese partido histórico.

La eventual venta podría superar el récord de la camiseta que Maradona intercambió con el inglés Steve Hodge tras el encuentro, vendida por 9,3 millones de dólares en 2022, hasta ahora la pieza de memorabilia futbolística más cara de la historia. Por otro lado, se sabe que las condiciones actuales de la pelota utilizada en el partido entre ingleses y argentinos esta muy lejos de ser aceptable.

El paso de cuatro décadas la dejó desinflada y con signos serios de deterioro, aunque muchos especialistas aseguran que eso no influye para nada en el valor. La pelota pateada por Maradona en aquel partido se trata de una verdadera reliquia y , ademas, fue el primer modelo de balón oficial confeccionado íntegramente con materiales sintéticos, sin gajos de cuero, de la marca alemana Adidas.