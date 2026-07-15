El desopilante mensaje de Uber Argentina antes del partido con Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra vuelve a colocar en el centro de la escena uno de los enfrentamientos con mayor carga histórica y simbólica del fútbol internacional. El partido no sólo definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, sino que reeditará una rivalidad construida durante más de seis décadas de cruces mundialistas, episodios polémicos, actuaciones memorables y un peso cultural que trasciende ampliamente los noventa minutos de juego.

En ambos países la previa se vive con una intensidad particular. Mientras la selección dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Lionel Messi busca alcanzar una nueva final mundialista y sostener el ciclo más exitoso del fútbol argentino de las últimas décadas, Inglaterra aspira a romper una larga serie de frustraciones en los grandes torneos y volver a disputar el partido decisivo de un Mundial por primera vez desde 1966.

La magnitud del partido también quedó reflejada fuera de las canchas. Como ocurre con los grandes acontecimientos deportivos, numerosas marcas aprovecharon la expectativa generada por el encuentro para sumarse a la conversación pública con campañas creativas en redes sociales. Una de las publicaciones que mayor repercusión obtuvo fue la de Uber, que apeló al humor para promocionar su servicio durante la jornada del partido. "El día miércoles 15 de julio de 2026 no será posible viajar dentro del territorio argentino a destinos que incluyan las palabras inglés, británico o similares que aludan a cierto país. Asimismo, informamos que durante dicha fecha estará permitido saltar dentro del Uber, porque el que no salta... ya saben", fue el posteo de la app.

Seguidamente, en otro tuit, Uber aclaró: El posteo se trata de una cuestión de humor, el CM se dejó llevar por la previa del partido. No iba a haber ni habrá mañana miércoles ninguna restricción en la app a calles o destinos que incluyan la palabra inglés, británico o similares. Más allá de la aclaración, el mensaje, construido en tono humorístico y con referencias al clima futbolero que atraviesa el país, se viralizó rápidamente y se sumó a la larga lista de campañas publicitarias que buscan aprovechar el enorme impacto social que generan los partidos de la selección nacional.

La expectativa alrededor del encuentro confirma que un Argentina-Inglaterra nunca es un partido más. Para una generación representa el recuerdo imborrable de Maradona y México 1986; para otra, la posibilidad de vivir un nuevo capítulo de una rivalidad legendaria. En cualquier caso, la semifinal del Mundial 2026 vuelve a reunir sobre un mismo escenario dos de las camisetas más importantes del fútbol mundial, con un lugar en la final en juego y con la certeza de que, cualquiera sea el resultado, el encuentro pasará a integrar una historia que comenzó hace más de sesenta años y que continúa escribiendo nuevos capítulos en cada Copa del Mundo.