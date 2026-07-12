Modo Mundial a full: 200 mil hinchas pasaron por los Fan Fest

Desde que arrancó el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, ya son 200 mil los hinchas que pasaron por los Fan Fest que organiza la Ciudad, con la ilusión intacta de repetir el título logrado por Argentina en Qatar 2022. La cifra creció de la mano de un fin de semana a pura épica: la Selección venció por 3 a 1 a Suiza, en el alargue, y se metió entre las cuatro mejores del planeta.

El Fan Fest central está en la plaza Seeber, frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, con capacidad para 15 mil personas. Anoche, ya en la madrugada, 20 mil hinchas vivieron ahí, en pantalla gigante, cómo la Selección sufrió hasta el final ante los suizos: Alexis Mac Allister abrió el marcador en el primer tiempo, Dan Ndoye empató para el equipo europeo y el partido se fue al alargue. Recién ahí, con Suiza jugando con un hombre menos desde el minuto 72, aparecieron Julián Álvarez, con un golazo en el 111, y Lautaro Martínez, que cerró el 3 a 1 en el 120+1.

Hubo otro "Modo Hincha", la propuesta que lleva los partidos a los barrios porteños. En el Parque Los Andes, en Chacarita, se juntaron más de 5.000 fanáticos para acompañar a la Scaloneta desde otro rincón de la Ciudad.

En ambos espacios también se pudo ver el cruce entre Inglaterra y Noruega, con triunfo inglés que dejó planteado el próximo desafío: el miércoles 15 de julio, a las 16, la Selección se cruzará en Atlanta con Inglaterra por un lugar en la final. Para Lionel Messi será su primer duelo mundialista frente a los ingleses, cuarenta años después de que Diego Maradona firmara ante ellos su obra cumbre. Del otro lado de la llave se definirá España o Francia.

Plaza Seeber ofreció el ambiente ideal para compartir el partido con familiares y amigos, con bares, cafés y restaurantes que sumaron promociones, ambientaciones temáticas, sorteos y shows en vivo para alentar a los campeones del mundo. El predio, que funciona desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, día de la final, también propone puntos fotográficos con réplicas de la Copa del Mundo, el Camión de la Selección y un patio gastronómico con foodtrucks.

Para los días de partido de la Selección, el Gobierno porteño refuerza el operativo de movilidad: la Línea D de subte extiende su horario para facilitar la desconcentración de Plaza Seeber, mientras que la Línea B acompaña a quienes elijan el Parque Los Andes, en Chacarita. También se suman colectivos y taxis en las zonas de eventos.

La iniciativa de la Ciudad, que combina fútbol, entretenimiento y gastronomía en un espacio público gratuito, celebra el presente futbolero y a la vez impulsa a Buenos Aires, que en 2027 será la Capital Mundial del Deporte, un reconocimiento que busca consolidarla como sede de grandes eventos deportivos y culturales.

por R.N.