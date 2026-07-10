Denuncian que comercializaron imágenes de alumnas alteradas con IA en el colegio Mariano Acosta

En el Colegio Normal Superior Mariano Acosta, un establecimiento de nivel secundario, un grupo de estudiantes habría tomado fotografías de alumnas y, mediante inteligencia artificial, las habría alterado para luego comercializarlas, según pudo reconstruir NOTICIAS a partir de testimonios y material aportado por familias de la comunidad educativa.

Las estudiantes que se reconocen afectadas llevaron adelante protestas dentro del establecimiento y presentaron quejas formales ante las autoridades. Sin embargo, según denuncian, la institución les habría dado poca relevancia a los hechos hasta el momento.

El conflicto escaló cuando, de acuerdo con los relatos recogidos, otros estudiantes habrían roto y arrojado en los baños del colegio los carteles que las alumnas colocaron en distintos espacios como forma de protesta y visibilización del reclamo.

Frente a esta situación, un grupo de estudiantes organiza una protesta dentro del establecimiento para el próximo lunes, en reclamo de una respuesta institucional más contundente.

El caso se suma a denuncias similares registradas en los últimos días en otros colegios porteños. Esta semana, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA, difundieron comunicados en los que confirmaron la activación de protocolos institucionales tras denuncias por la presunta circulación de imágenes de estudiantes alteradas con IA. Ambas instituciones señalaron haber dado intervención a organismos de protección, entre ellos la Línea 102 y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño.

Consultada por NOTICIAS, Renata, referente del centro de estudiantes, explicó que por ahora optaron por no dar declaraciones sobre el tema: "Con ese tema, quedamos con varias compañeras y mismo con las chicas involucradas de distintos colegios en que por ahora no íbamos a hacer ninguna nota, testimonio, etcétera. Por ahora es un tema muy sensible, por lo que preferimos mantenernos al margen", dijo.

En los comunicados difundidos por el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, ambas casas de estudio pidieron a las familias evitar la difusión de imágenes o mensajes sin confirmar, y remarcaron que vienen desarrollando desde hace años acciones de prevención vinculadas con Educación Sexual Integral, grooming, violencia de género y uso responsable de las tecnologías, un frente que en el Mariano Acosta las estudiantes reclaman fortalecer.

Horas después de conocerse el caso, las autoridades del Mariano Acosta emitieron un comunicado interno dirigido a alumnos y familias, en el que expresaron su repudio a la viralización de imágenes de estudiantes mujeres manipuladas con inteligencia artificial y calificaron los hechos como violencia digital y de género. El texto remarcó el compromiso de abordar la problemática bajo el marco de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), subrayó la responsabilidad tanto de quienes difunden el material como de quienes lo consienten como testigos, e invitó a las familias a acompañar junto con la escuela un proceso de reflexión con sus hijos e hijas.

NOTICIAS se comunicó con las autoridades del Mariano Acosta para conocer su postura sobre lo denunciado. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no había obtenido una respuesta oficial.