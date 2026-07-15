El video de un Messi pensativo en la previa del partido con Inglaterra

Un video de Lionel Messi circula con fuerza en las redes sociales horas antes del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En las imágenes se lo ve al capitán solo, sentado en un banco del predio de entrenamiento en Atlanta, con la mirada fija y un gesto reflexivo que se extiende durante varios segundos.

La cuenta de ESPN fue la que compartió por primera vez el registro, acompañado por una frase que aludía al paso del tiempo dentro de la competencia. A partir de ahí, el clip se viralizó y multiplicó las especulaciones de los hinchas, que creyeron ver en la postura del rosarino una señal de nostalgia frente a la posibilidad de que este sea su último Mundial como jugador en actividad.

Ni Messi ni el cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni explicaron qué hacía allí Messi, por lo que el suceso permanece en el terreno de la interpretación. Lo cierto es que la escena se dio en la última práctica antes de un partido de máxima exigencia, en el que la Albiceleste buscará un lugar en la final ante España.

El encuentro se disputará este miércoles desde las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el arbitraje de Ismail Elfath. Para la ocasión, Scaloni podría presentar a Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Messi y Julián Álvarez.

Del otro lado, Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, saldría con Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly; Declan Rice y Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; y Harry Kane como principal referencia ofensiva.

Con España ya instalada en la final, el ganador de este cruce se metería en la definición del certamen. Para la Selección Argentina, además, la posibilidad de un bicampeonato mundial consecutivo suma un condimento extra a una noche que, de antemano, ya promete quedar marcada en la memoria futbolera.

La expectativa se nota también en las calles: en distintos puntos de Buenos Aires ya aparecieron banderas patrias colgadas en los frentes de los edificios, en una previa que mezcla la ansiedad futbolera con el folclore habitual de estas instancias.

En ese marco, la imagen de Messi ensimismado terminó de instalarse como el símbolo emocional de la previa. Sea o no su última participación en una Copa del Mundo, el capitán vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez no por una jugada ni una declaración, sino por un silencio que el público decidió llenar de sentido.