Las felicitaciones del embajador británico en Buenos Aires por el triunfo argentino

La victoria de la selección nacional, capitaneada por Lionel Messi, por dos tanto contra uno sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 trascendió el resultado deportivo para convertirse, una vez más, en un episodio cargado de simbolismo histórico y cultural. Cada enfrentamiento entre ambos seleccionados remite inevitablemente a una rivalidad construida durante décadas, alimentada por capítulos imborrables del fútbol mundial y por el contexto político e histórico que rodeó a ambos países, desde hace años e, incluso, siglos.

La clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva final del mundo volvió a despertar ese imaginario colectivo que excede el terreno de juego y que, generación tras generación, convierte cada Argentina-Inglaterra en uno de los partidos más significativos del calendario futbolístico internacional. Desde el punto de vista deportivo, el encuentro ofreció todos los ingredientes de una semifinal mundialista. La clasificación confirmó la vigencia de la Scaloneta que continúa acumulando logros internacionales y reforzó la imagen de un equipo acostumbrado a sobreponerse a los momentos de mayor presión.

La dimensión simbólica del triunfo quedó reflejada inmediatamente en la repercusión en redes sociales. Poco después de consumarse la eliminación inglesa, el embajador británico en la Argentina, David Cairns, publicó un breve mensaje en X felicitando al seleccionado argentino por la clasificación y reconociendo deportivamente el resultado. "Bien jugado Argentina. Lo mereció", reconoció el diplomático.

La publicación fue difundida en los medios y recordó otro episodio diplomático anecdótico que se había vuelto viral pocos días antes durante el mismo Mundial. Tras la sorpresiva victoria de Noruega sobre Brasil, el embajador noruego en Buenos Aires, Halvor Sætre, había celebrado el triunfo de su selección apelando a una frase de la película Extermineitors IV, popularizada por Guillermo Francella: "¡Qué hermoso día! ¿Verdad? Cómo brilla el sol".

La misma expresión fue utilizada días después por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El guiño cinematográfico generó una enorme repercusión en las redes sociales y se convirtió en uno de los ejemplos más comentados sobre cómo el humor y las referencias de la cultura popular argentina lograron atravesar incluso el ámbito diplomático durante el Mundial.

La eliminación inglesa dominó la agenda de los principales medios del Reino Unido, que coincidieron en destacar el carácter dramático de la derrota. The Guardian describió el desenlace como un golpe devastador para un equipo que había logrado ponerse en ventaja y que dejó escapar la clasificación en apenas unos minutos frente al empuje argentino. El diario subrayó el peso determinante de Lionel Messi en la jugada decisiva y destacó la capacidad de Argentina para competir hasta el último instante, una característica que identificó como una de las marcas registradas del ciclo de Scaloni.

En una línea similar, The Telegraph calificó la eliminación como una de las derrotas más dolorosas sufridas por Inglaterra en los últimos años, cuestionando el repliegue del equipo una vez conseguida la ventaja parcial y señalando que Argentina aprovechó cada espacio disponible para cambiar el desarrollo del encuentro. El análisis sostuvo que el seleccionado europeo perdió el control emocional del partido durante el tramo final y terminó pagando muy caro esa desconcentración.

The Times hizo foco en el impacto psicológico del desenlace, resaltando que Inglaterra estuvo durante buena parte del segundo tiempo a escasos minutos de regresar a una final mundialista, pero terminó viendo cómo Argentina transformaba el partido con dos acciones de enorme eficacia ofensiva. El periódico también destacó el liderazgo de Messi y la jerarquía colectiva del conjunto argentino para sostener la presión incluso cuando el resultado le era adverso.

Por su parte, los tabloides británicos recurrieron a titulares mucho más duros. Daily Mail habló de un "colapso" inglés en los minutos finales, mientras que The Sun lamentó una nueva oportunidad desperdiciada por una generación que aspiraba a conquistar el título mundial. En ambos casos se resaltó la enorme frustración de los futbolistas tras el pitazo final y el clima de tensión que se vivió cuando concluyó el encuentro.

La repercusión internacional volvió a confirmar que un Argentina-Inglaterra sigue ocupando un lugar singular y de enorme trascendencia dentro de la historia del fútbol. Casi cuatro décadas después del inolvidable triunfo de México 1986 y más de un cuarto de siglo después de la victoria de Francia 1998, Argentina volvió a festejar el derby internacional en un partido que quedará incorporado como un pasaje más en la memoria colectiva de una de las rivalidades más intensas del deporte mundial.