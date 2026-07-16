Elijo creer: las mejores teorías del 19-7

Con la Selección argentina a horas de disputar la final del Mundial 2026 ante España, las redes sociales encendieron una nueva ola de cábalas futboleras. Todas apuntan a una misma fecha: el 19 de julio, día del partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y a la búsqueda de la cuarta estrella para el equipo de Lionel Scaloni.

La teoría más viral nació en pleno partido ante Inglaterra. Cuando el equipo necesitaba revertir el resultado, el cuerpo técnico envió juntos a la cancha a Nicolás Otamendi con el 19, Rodrigo De Paul con el 7 y Gonzalo Montiel con el 4. Para los hinchas, la combinación no fue casual: los dos primeros números remitirían al 19/7, la fecha exacta de la final, mientras que el dorsal de Montiel simbolizaría la cuarta Copa del Mundo que la Albiceleste buscará bordar en su camiseta. La coincidencia sumó fuerza al recordarse que esos mismos tres futbolistas fueron, además, los últimos en abrazar a Lionel Messi tras la consagración de Qatar 2022.

Otra cábala que circuló con fuerza tiene que ver con los goles convertidos. Argentina lleva 19 tantos en el torneo, tras vencer a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra en un camino donde varias veces debió remontar desventajas. Para buena parte de los hinchas, esa cifra funcionaría como una señal más hacia la fecha del 19/7 y reforzaría la idea de un destino ya escrito para el equipo de Scaloni.

A estas coincidencias se sumó una vieja fotografía de la final de la Copa América 2021, en la que los jugadores argentinos aparecen alineados mostrando los dorsales 19, 7, 20 y 26, interpretados en redes como una referencia directa al 19/7/2026. También circularon paralelismos con Antonio Rattín, Luis Artime, Silvio Marzolini y Roberto Perfumo en el Mundial de 1966, además del propio debut de Messi en Alemania 2006, cuando ingresó con la camiseta 19 en reemplazo de Javier Saviola, que llevaba la 7, el día en que el rosarino cumplía justamente 19 años.

Más allá de la mística, hay un dato estadístico real que alimenta la ilusión: Scaloni disputará ante España su partido número 104 al mando del seleccionado, una cifra que coincidiría con la cantidad total de encuentros de todo el Mundial 2026. Entre supersticiones y números que se repiten, los hinchas ya eligieron creer que el desenlace de esta historia estaría escrito de antemano.