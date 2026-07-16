Aldana Celeste Fernández, contadora: "El conocimiento técnico no sirve si no se puede entender"

Aldana, contanos cómo fueron tus inicios en la profesión

En el 2010 me gradué como Contadora Pública en la Universidad Nacional de Mar del Plata mientras trabajaba en el área contable de una obra social y como docente en la facultad.

Al año siguiente de recibirme, comencé a cursar el Postgrado sobre Tributación.

Luego trabaje en el área de comex de una empresa importadora, en un club de fútbol y para una gran empresa exportadora.

A fines de 2020, noté que muchas personas le tenían rechazo a los temas impositivos porque sentían que nadie se los explicaba de forma simple. Ahí descubrí una oportunidad: transformar algo complejo en algo entendible y útil para la vida real de las personas.

Así fue que comencé la cuenta de Instagram @mi.contadora y me volqué de lleno a la profesión independiente.

Desde entonces, he dado charlas y colaborado con editoriales como iProfesional, Errepar, etc.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Brindo servicios de asesoramiento contable, impositivo y laboral a personas y empresas de distintos rubros.

Trabajo principalmente acompañando a operadores cripto, freelancers e importadores.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

En el mediano plazo quiero seguir creciendo en el mundo digital, difundiendo contenido.

También me interesa profundizar el trabajo en áreas vinculadas a economía digital, negocios online y criptoactivos, ya que son sectores que evolucionan muy rápido y requieren profesionales actualizados y con capacidad de traducir lo técnico a un lenguaje simple.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Creo que mi principal diferencial es la combinación entre conocimiento técnico y la comunicación digital. Muchas veces el mundo contable está lleno de términos complejos y explicaciones difíciles de entender. Yo intento hacer exactamente lo contrario: traducir todo eso a un lenguaje claro, cercano y aplicable a la vida real.

También tengo una mirada muy enfocada en los nuevos modelos de trabajo y negocios digitales. Entiendo las necesidades de freelancers, emprendedores, creadores de contenido y personas que trabajan con herramientas digitales o criptoactivos.

Si pudieras volver al inicio, ¿qué decisión cambiarías y por qué?

Probablemente me animaría a mostrarme y comunicar mucho antes. No solamente por una cuestión comercial, sino porque descubrí que enseñar y simplificar información genera muchísimo valor.

Otra cosa que haría diferente sería priorizar más el equilibrio ya que sostener una carrera profesional también implica generar un equipo de colaboradores y saber delegar.

Hoy veo el camino recorrido y entiendo que cada etapa tuvo sentido, incluso los errores. Porque fueron justamente esas experiencias las que me ayudaron a construir la profesional y la comunicadora que soy hoy.

Aldana Celeste Fernández

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Web: https://www.micontadora.com.ar/

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por CONTENT NOTICIAS