La jubilación en Argentina: un desafío que obliga a pensar en el futuro

Durante muchos años, los argentinos confiaron en que el sistema previsional garantizaría un retiro digno. Sin embargo, el contexto actual presenta importantes desafíos. El aumento de la expectativa de vida, la menor relación entre trabajadores activos y jubilados, la informalidad laboral y las dificultades financieras del sistema hacen cada vez más complejo que la jubilación estatal permita mantener el nivel de ingresos alcanzado durante la vida laboral.

Esta realidad afecta especialmente a profesionales, trabajadores independientes y empleados con ingresos medios y altos, quienes suelen enfrentar una diferencia significativa entre su salario en actividad y el haber jubilatorio. Sin una planificación adecuada, esa brecha puede traducirse en una pérdida importante del poder adquisitivo y de la calidad de vida.

Frente a este escenario, la planificación financiera de largo plazo dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. Generar un ahorro destinado exclusivamente al retiro permite construir un respaldo económico que complemente la jubilación pública y brinde mayor tranquilidad e independencia financiera.

Entre las alternativas disponibles, el seguro de retiro se destaca por estar diseñado específicamente para ese objetivo. Mediante aportes periódicos o extraordinarios, permite formar un capital que podrá utilizarse al momento de la jubilación. Además, al tratarse de una inversión de largo plazo, aprovecha el efecto del interés compuesto, haciendo que comenzar a ahorrar cuanto antes incremente el potencial de crecimiento del capital y reduzca el esfuerzo económico necesario para alcanzar la meta.

A esta ventaja se suma un beneficio fiscal muchas veces desconocido. La legislación argentina permite deducir del Impuesto a las Ganancias los aportes realizados a seguros de retiro autorizados, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. De esta manera, el contribuyente puede planificar su futuro mientras optimiza su carga tributaria durante la etapa laboral.

En un contexto de cambios demográficos y desafíos previsionales, la jubilación ya no debería depender exclusivamente del Estado. Planificar con anticipación, ahorrar de manera sostenida y aprovechar herramientas como el seguro de retiro son decisiones que contribuyen a preservar la estabilidad económica y mantener el nivel de vida alcanzado tras años de trabajo. Porque el bienestar del futuro comienza con las decisiones que se toman hoy.

Sergio Cristian Magadan

Asesor en seguros de retiro

MAT 96636

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por CONTENTNOTICIAS