La importancia de escuchar para construir el hogar ideal

¿Cómo trabajan para que cada proyecto refleje las necesidades del cliente?

.Nosotros llevamos cada proyecto de manera personalizada. Siempre concretamos una primera reunión en donde realizamos preguntas concretas y entablamos una línea de construcción. Cada cliente y cada proyecto es un mundo, y hacemos casas acordes a cada necesidad. Justamente, algunos quieren tres cuartos, otros un cuarto con un jacuzzi, otros quieren un playroom, un espacio donde se crea el hogar. Es diverso el mundo de las necesidades de las personas y, para eso, tenemos un acercamiento para lograr captar los deseos y necesidades de cada cliente.

¿Cómo manejan la comunicación con el cliente durante toda la obra?

La comunicación con el cliente es totalmente fluida. Durante un proyecto, que dura aproximadamente entre 11/12 meses, terminamos conociendo muy bien sus gustos y necesidades. Algunas ideas son viables y otras no, y nuestro trabajo es asesorarlos para que cada decisión contribuya a una obra armoniosa y funcional.

El seguimiento es constante mediante un grupo de WhatsApp integrado por el cliente, el arquitecto y el director de obra. Allí compartimos avances con fotos y videos, resolvemos dudas, registramos todas las decisiones y minimizamos errores o malos entendidos.

Hoy en día, WhatsApp es la herramienta que más confianza les brinda a los clientes, porque saben que estamos a un mensaje de distancia. Además, es el espacio donde comparten ideas, referencias e inspiraciones, como pisos, baños, griferías, revestimientos o colores. Toda esa comunicación se trabaja de manera consensuada para que el resultado final refleje exactamente lo que el cliente imaginó.

¿Qué los hace sentir orgullosos cuando miran una obra terminada?

Lo que más nos enorgullece es ver la alegría y la emoción de nuestros clientes cuando logran concretar el sueño de tener su casa de playa. Como equipo, también nos sentimos muy orgullosos al ver el resultado final y cada uno de los detalles de la obra. Es muy gratificante ver cómo, a partir de un terreno vacío, logramos construir un hogar.

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por CONTENTNOTICIAS