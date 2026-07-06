El seguro de vida como estrategia de protección del ingreso

Pocas veces pensamos en proteger el activo más importante que tenemos: nuestra capacidad de generar ingresos. El seguro de vida, visto desde esa perspectiva, no es un gasto: es una estrategia de estabilidad financiera.

Tu ingreso es el motor de todos tus proyectos: sostiene tu patrimonio, tus metas, tus estudios, tus viajes, tus compromisos. Si por alguna razón imprevista ese ingreso se interrumpe, toda la estructura que construiste puede tambalearse. Ahí es donde el seguro de vida se convierte en una herramienta clave: no reemplaza a la persona, pero protege su esfuerzo.

El objetivo no es pensar en lo que podría salir mal, sino en cómo garantizar continuidad.

Un seguro de vida bien diseñado puede cubrir deudas, sostener a una familia durante una transición, o mantener un negocio en funcionamiento hasta que se reorganice. En términos

simples, permite que el proyecto de vida no se detenga ante un imprevisto.

En mi experiencia como asesora, la diferencia entre “contratar un seguro” y “diseñar una estrategia de protección” está en el enfoque.

El primer caso parte del producto.

El segundo, de la persona.

Por eso, mi trabajo comienza siempre con preguntas: ¿qué querés proteger?, ¿qué pasaría si tu ingreso se detiene?, ¿quién depende de vos económicamente?

Las respuestas a esas preguntas son el mapa para construir una solución a medida.

Hablar de seguros de vida no es hablar de miedo, sino de previsión. Es entender que cuidar tu ingreso es cuidar todo lo que ese ingreso hace posible.

La protección financiera no es para los que tienen mucho o poco: es para los que no quieren perder lo que tanto les costó construir.

Mercedes Funes – Protección y Previsión Financiera

Arquitecta de primera profesión, asesora financiera por vocación. Acompaña a personas, profesionales y familias a construir tranquilidad económica con estrategias de previsión y protección personalizadas.

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Instagram: @mercedes.funes.seguros

por CONTENTNOTICIAS