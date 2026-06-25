Ariel Pantanali: fusión entre la práctica del budismo y la osteopatía

Ariel, ¿por qué te decidiste por esta actividad y cómo comenzaste?

Desde chico tuve una gran motivación de ayudar a los otros empleando mis manos, buscando el alivio para sus aflicciones, problemas de salud y dolores físicos. Entonces comencé mi búsqueda utilizando las manos como arte terapéutico.

En el año 1999 inicié mi formación como Osteópata, Profesor de Yoga y Monje Budista Zen. Ya egresado como Osteópata D.O. he realizado cantidad de experiencias, posgrados en Osteopatía y horas de consultorio en diferentes países, Austria, Italia, Grecia, España, Uruguay Bolivia y Colombia.

¿En qué consiste la atención que brindás?

La consulta parte desde la escucha abierta a los motivos de consulta más frecuentes de las personas.

Las sesiones abordan motivos de consultas como el cansancio generalizado, la sensación de falta de energía, el manejo del estrés, angustia y vértigo, entre tantos otros.

Siempre buscando estimular la vitalidad y a favor de la salud, despejando las causas de interferencias entre las dinámicas cuerpo-mente-espíritu.

Como osteópata busco las causas y trato dolencias muy frecuentes como distintos tipos de dolores de columna, nervio ciático problemas de bruxismo, inflamaciones generalizadas disfunciones digestivas y circulatorias y, sobre todo, consultas ligadas a problemas del sistema nervioso y del sueño.

Las sesiones y tratamientos que ofrezco se basan en una filosofía y un arte.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Profundizando el camino de ayudar a otras personas a encontrar el equilibrio.

Investigando para poder mejorar el contacto con otros seres y, desde la docencia, estimulando con mis conocimientos a todas aquellas personas que acuden en busca de ayuda.

Continuar abriendo posibilidades de mejorías me parece clave en un mundo tan complejo de cambios constantes en las formas de vida.

Formando alumnos y practicantes tanto en osteopatía como el Budismo Zen.

Tuve la dicha de Formarme también como Osteópata de Mascotas, caninos, felinos y equinos, trabajo que suelo disfrutar enormemente.

¿Qué te diferencia?

Por un lado, la fusión entre la práctica del budismo y la osteopatía: Monje Budista y Osteópata.

Como Monje Budista llevo adelante consultas sobre orientación, tanto presenciales como virtuales, desde hace más de 20 años.

Además soy osteópata de mascotas: caninos, felinos y equinos, desde hace 10 años. Un trabajo que suelo disfrutar enormemente.

Y tengo dominio de idiomas inglés y portugués.

Ariel Pantanali

IG: @osteoysalud

Web: www.osteopatiaysalud

Mail: [email protected]

Celular: 1161313323

por CONTENT NOTICIAS