MD: Visión integral y respaldo experto para potenciar tu negocio

Marcela Di Giano, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Comencé hace más de 20 años en el exigente mundo corporativo. Esos inicios me formaron en la rigurosidad, el manejo de decisiones complejas y la resolución de problemas bajo presión. Viví la evolución de los negocios y las finanzas en primera persona durante las últimas dos décadas. Toda esa experiencia es la que me permite entender las preocupaciones de mis clientes y ayudarlos a encontrar soluciones concretas.

¿Cuáles son los servicios que brindan en tu estudio?

En MD entendemos que los números cumplen dos funciones fundamentales: dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y brindar información para tomar decisiones.

Por eso ofrecemos un servicio integral que combina contabilidad, impuestos, gestión y estrategia de negocio, acompañando tanto a personas físicas como a empresas en cada etapa de su desarrollo.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi diferencial es que además de la liquidación de impuestos y la contabilidad, acompaño a mis clientes en la toma de decisiones que impactan en la rentabilidad y el crecimiento de sus negocios.

Brindamos un servicio que es a medida de cada cliente para acompañarlos en su recorrido con mayor previsibilidad y seguridad.

Más que una contadora, busco ser un socio estratégico que aporte claridad, respaldo profesional y confianza. El cliente que llega a MD sabe que su información y su patrimonio están acompañados con responsabilidad, experiencia y un alto estándar ético.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto consolidando a MD como un estudio de referencia para quienes buscan orden, crecimiento y tranquilidad financiera.

Mi objetivo es acompañar a cada cliente como un socio estratégico, aportando herramientas y conocimiento para que tome mejores decisiones y desarrolle su actividad de manera sustentable. Quiero que, cuando alguien piense en seguridad contable y estrategia, piense en mi nombre.

Datos de contacto:

Instagram: contadora_marceladigiano

Mail: [email protected]

por CONTENTNOTICIAS